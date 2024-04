Riqualificazione piazza della Vittoria, lavori al via a Santa Maria a Monte

Da lunedì 8 aprile sarà installato il cantiere per il lotto del rifacimento di Piazza della Vittoria. Si tratta di un importante passo verso la riqualificazione della nostra piazza con lavori che andranno avanti per circa 180 giorni e partiranno dalla zona della banca Credit Agricole e riguarderanno la riqualificazione di marciapiedi e la riasfaltatura della strada, fino a San Michele e l’attuale piazza e fino a intersezione con via Grazie, tratti in pietra di fronte al Bar Luna Rossa. Poi su piazza Marconi e via 2 Giugno, verranno eseguiti tratti in pietra e calcestruzzo architettonico, l’ultima parte interesserà il retro del Palazzo Comunale con la riqualificazione della pavimentazione.

La riqualificazione della Piazza porterà ad un miglioramento del decoro urbano e una maggiore funzionalità degli spazi. Lunedì 8 Aprile partiranno anche i lavori sulla via Costa per posa di nuova rete gas metano e sostituzione gruppo riduzione finale allacci sulla via Costa per conto del committente 2i Rete Gas.

Siamo consapevoli dei disagi, che si verranno a creare, ma si tratta di lavori che andranno a riqualificare un’area importante per il borgo di Santa Maria a Monte e di lavori svolti da privati per un servizio pubblico.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte