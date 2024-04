Ruba portafoglio in gelateria, carabiniere di Ferrara blocca 36enne a Firenze

Un carabiniere di Ferrara, in vacanza a Firenze, ha scoperto e fatto arrestare una 36enne bulgara che, all'interno della gelateria Venchi di via dei Calzaiuoli, stava rubando il portafoglio nella sua borsa. Il fatto risale al pomeriggio di ieri. Il militare, che nel momento era libero dal servizio, si è qualificato e ha tentato di bloccare la donna, mentre scappava. Questa è riuscita a colpire in faccia l'uomo, che per fortuna non ha riportato ferite. Dopo l'arresto per mano dei carabinieri di Firenze Santa Maria Novella, quest'oggi si terrà la convalida per direttissima.