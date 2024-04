Scaffale Donna alla biblioteca Spi-Cgil di Pistoia dedicata a Michela Murgia

Martedì 9 aprile alle ore 16.30 a Pistoia (Salone Lama, via Puccini 68) sarà inaugurato lo “Scaffale donna”, una nuova sezione, all’interno della Biblioteca SPI CGIL già presente, che sarà interamente dedicata alla letteratura di genere. Il progetto è a cura del Coordinamento Donne dello SPI CGIL Pistoia ed è stato realizzato con l’aiuto di Tiziano Storai curatore della Biblioteca.

“Abbiamo allestito uno scaffale con circa 150 testi, classici, narrativa, saggi, documenti che parlano di noi, della nostra storia, delle nostre lotte, dei nostri desideri – spiega Alberta Bresci, responsabile Coordinamento Donne SPI CGIL Pistoia -. Alcuni testi sono stati acquistati grazie al finanziamento dello SPI Toscana, altri sono stati donati dalla Biblioteca San Giorgio, altri ancora donati dai cittadini. Uno spazio da far vivere con il prestito bibliotecario, con momenti di lettura condivisa, iniziative mirate e con l’auspicio che la lettura possa favorire una partecipazione consapevole e attiva”.

In occasione dell’inaugurazione, alla quale interverrà tra gli altri Marisa Grilli della Segreteria SPI Toscana e responsabile del Coordinamento Donne regionale, ci sarà un omaggio a Michela Murgia, con letture dell’attrice Teresa Cinque tratte da Stai zitta, il libro della scrittrice sarda recentemente scomparsa. È previsto anche un intervento della storica Simonetta Soldani.

La Biblioteca SPI CGIL di Pistoia è una delle cinque biblioteche che fanno parte del progetto “C’è un libro per te. A casa in buona compagnia” promosso dallo SPI CGIL Toscana. Il progetto è nato con l’intento soprattutto di combattere l’isolamento e la solitudine degli anziani, ma le biblioteche sono comunque un punto di riferimento per chiunque sia interessato alla lettura e più in generale alla cultura, al confronto, allo scambio di opinioni.

Le biblioteche sono unite in un unico catalogo online raggiungibile dal sito www.spicgiltoscana.it

