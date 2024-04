Tuscany Land & Golf Show, un evento imperdibile per golfisti e appassionati a Golf Bellosguardo di Vinci

Golf Bellosguardo aprirà le porte con un evento outdoor unico nel suo genere, Tuscany Land & Golf Show, una giornata organizzata da 19th Hole negozio specializzato nel settore golf presente in toscana da 17 anni che con il supporto delle più importanti aziende di golf del mondo ha condiviso con la Famiglia Carmignani proprietaria della struttura il desiderio di organizzare un evento unico nel suo genere in Toscana. L’intera giornata è dedicata ad appassionati e curiosi per vivere una esperienza di golf a 360° circondati dalla bellezza del paesaggio toscano. Un grande evento all’aperto che si terrà dalle ore 10 alle ore 17.30 ed offrirà un programma ricco di attività ed iniziative nonché l’esposizione di tutte le novità per il 2024 di prodotti e attrezzature golf dei brand più conosciuti. Ad accompagnare il programma sportivo dedicato ai golfisti, provetti o neofiti, anche proposte ed iniziative per le famiglie, a partire dalla proposta pranzo di Ristorante Bellosguardo, in stile “street food” sulla terrazza panoramica per godere appieno di quella che sarà una bella giornata all’aria aperta. In alternativa sarà possibile pranzare con Menù alla Carta.

Inoltre, per tutta la giornata, una bella mostra mercato dedicata all’enogastronomia e alle eccellenze del territorio toscano organizzata in collaborazione con l’Associazione delle Strade dell’olio e del vino di Montalbano – Le colline di Leonardo e per i più piccoli animazione gratuita dalle 12 alle 16. “Siamo molto felici di poter organizzare questo evento unico nel suo genere, Tuscany Land & Golf Show è un progetto che finalmente diventa realtà: promuovere il golf come uno straordinario sport inclusivo e aggregante ed aprire le nostre porte a golfisti, appassionati ma anche semplicemente curiosi che hanno voglia di passare una bella giornata all’aria aperta.”- afferma Cristina Carmignani, vicepresidente di Golf Bellosguardo.

“Siamo onorati di portare in Toscana e a Vinci il top delle aziende produttrici del mondo del Golf al fine di promuovere l’alta qualità in un meraviglioso contesto che bene farà all’immagine della Toscana.

Aggiunge Natascia Niccolai Amministratrice di Nineteenthhole. L’evento Tuscany Land & Golf Show è organizzato con il patrocinio del Comune di Vinci e con il patrocinio di FIG Federazione Italiana Golf – Comitato Regionale Toscana.

Tra gli espositori tecnici golf: Cleveland Golf, Max, XXIO, Motocaddy, Powacaddy, Honda, PXG Parsons Extreme Golf, Zoom, TaylorMade, Wilson, TK TecnoKaddy, Bettinardi, Honda Motors, Odyssey, Ping, Srixon, Mizuno, Callaway, Titleist, John Deere, Honma.

Tra le aziende espositrici della mostra mercato: Strada dell'olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo, Leonardo da Vinci Bike Tour, Baus Beer, Mmmati Dolci, La Dispensa, Apicoltura Cristofori, Frantoio Ancillotti, Macelleria Micheli, Inpa, Azienda Vitivinicola Giorni, Berni Arredamenti, L'Angolo del Gelato, Ciemme Motori.

Per maggiori dettagli sull’evento e prenotazioni https://www.golfbellosguardovinci.it/golfshow2024/ Segreteria Golf Tel. +39 0571902035 • Cell. / Whatsapp +39 3667341305

GOLF BELLOSGUARDO VINCI Situato in una posizione unica, Golf Bellosguardo è uno straordinario percorso di 9 buche tra i più affascinanti ed impegnativi d’Italia, corredato di ampio driving range, 2 putting-green ed un pitching green. L’esclusivo paesaggio circostante offre agli appassionati un percorso unico sia dal punto di vista tecnico che paesaggistico e rappresenta la scelta ideale per chi desidera unire alla passione per il golf una vacanza in Toscana. Oltre al golf club, Bellosguardo offre anche un ristorante panoramico con piscina, una struttura ricettiva e un’azienda agricola che produce vino e olio