Ugdec Pisa, nuova presidentessa: è Letizia Pozzolini da Santa Croce

Il Consiglio direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa si è rinnovato ieri nel corso dell’Assemblea degli associati svoltasi presso Amalia Laghi a Pontedera (PI).

Letizia Pozzolini, professionista trentunenne di Santa Croce sull’Arno (PI) già membro del precedente consiglio direttivo presieduto da Francesco Baicchi, è stata proclamata Presidente.

Vice-presidente è Nicola Rossi, segretario Rachele Bellesi, responsabile commissione di studi Tommaso Daddi. Alla tesoreria viene riconfermata Veronica Baggiani. A completare il direttivo sono i consiglieri Laura Ancillotti, Erika Bonechi, Vincenzo Cicciarella, Eugenia Martino, Giulio Menichetti, Alessio Vento. Il Collegio dei Revisori è invece presieduto dal vicepresidente uscente del direttivo Alessandro Oliveri e poi Francesco Baicchi e Giulia Giachetti.

L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è un'associazione alla quale possono aderire i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al relativo albo, ed i praticanti iscritti presso il registro tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa. Come recita lo Statuto, scopo dell'UGDCEC è “rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i legami di amicizia e di solidarietà, di studiare i problemi della categoria, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio della professione, di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario.”

Tutti i membri del nuovo Consiglio Direttivo ringraziano gli associati per la fiducia accordata e i membri uscenti per l’opera svolta e per l’impegno profuso nel triennio appena concluso.

Fonte: Ufficio Stampa