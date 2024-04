Verso i playoff, Use-Broni è la sfida che può certificare il traguardo

Alla ricerca della matematica qualificazione ai playoff. L’Use Scotti Rosa ha di fatto il traguardo in tasca ma la gara di domenica alle 18 al Pala Sammontana contro Broni degli ex Magagnoli e Bocchetti (arbitri Licari di Marsala e Ribera di Bagheria) potrebbe dare la sicurezza di non poter essere più riprese. La partita, terz’ultima della stagione regolare, non è facile perché la compagine lombarda viaggia non a caso a quota 30 punti ma, fra le mura amiche, le ragazze di Alessio Cioni si sono sempre fatte rispettare e quindi questa è un’altra occasione per poterlo dimostrare.

Il tecnico, a tutto questo, aggiunge poi un altro aspetto, il ko nella gara prima di Pasqua che evidentemente la colomba non ha addolcito. “Vogliamo riscattare la brutta prestazione di Torino – attacca – purtroppo abbiamo qualche problema fisico che ci ha impedito di lavorare al meglio e troviamo una squadra forte, ma siamo pronte a giocare una gara importante. Broni è un’ottima squadra, si sa. Ha cambiato anche straniera aumentando il proprio livello ed ha inserito una nostra ex, Bocchetti, che conosciamo fin troppo bene e che, lo ricordo, nella massima categoria fu la nostra miglior realizzatrice. Loro due, oltre a Moroni, sono giocatrici fuori categoria di un gruppo che ha tanti punti nelle mani ed ama giocare perimetralmente con tiri anche veloci. Dovremo per questo riuscire a non farle correre ed a togliere loro le certezze. Per dirla in modo diverso, servirà una gara solida in difesa e su questo costruire la partita. Quando siamo riuscite a limitare le avversarie in attacco siamo poi andate sempre bene. E questo le ragazze lo hanno ben chiaro”.

Una gara, quella di domenica, molto attesa anche dal pubblico. La possibile qualificazione matematica ai playoff sarebbe infatti un risultato da festeggiare come merita in una cornice di pubblico all’altezza. Resta da ricordare che la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Usebasket.

Fonte: Use Basket Empoli