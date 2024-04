Abc verso il Piemonte, sfida con Savigliano

Dopo due gare interne consecutive, l’Abc Solettificio Manetti riparte alla volta del Piemonte. Domani, domenica 7 aprile, alle 18, i ragazzi di Samuele Manetti sono attesi dall’Amatori Basket Savigliano per la seconda giornata di ritorno del girone playout (arbitri Suriano di Settimo Torinese, Scolaro di Torino).

Una sfida delicatissima quella che attende i gialloblu e per certi versi decisiva: in palio, infatti, la possibilità di mettersi matematicamente alle spalle la zona retrocessione diretta con due giornate di anticipo.

Reduce dal doppio successo casalingo ai danni di Campus Piemonte e Collegno, l’Abc Solettificio Manetti dovrà ad ogni costo tornare a vincere anche lontano dal PalaBetti dopo l’ultima, amara trasferta persa a fil di sirena sul parquet di Oleggio. Di fronte una squadra che, attualmente in penultima posizione e a -4 dai gialloblu, scenderà in campo davanti al proprio pubblico con la consapevolezza di non poter assolutamente sbagliare. Motivazione fortissima, dunque, quella dei piemontesi, tanto quanto quella dei ragazzi di coach Manetti. Belli e compagni, sulla scia di una rinnovata fiducia, saranno chiamati a replicare la prestazione tutta sostanza messa in campo al PalaBetti nel match di andata, quando hanno chiuso la pratica con un perentorio 92-72 dopo essere stati praticamente sempre in controllo.

Con 120 minuti rimasti sul tabellone, insomma, si inizia a scrivere la trama finale. E proprio quando la testa conta più delle gambe, arriva il momento di fare il primo, deciso passo verso l’obiettivo stagionale: restare in serie B.

Fonte: Abc - Ufficio stampa