Assalta 62enne armata di mannaia, arrestata 44enne a Prato. Altri due in manette

Arrestate tre persone dai carabinieri di Prato per vari reati: una per tentato omicidio, una per tentata rapina e una per resistenza a pubblico ufficiale.

Due 62enni, uomo e donna, di origine cinese si trovavano in un'abitazione di via Trento il 1 aprile scorso, assieme a una 44enne cinese clandestina. Quest'ultima aveva colpito l'uomo con una mannaia da cucina, causandogli gravi lesioni e sfregi permanenti in faccia. La prognosi è stata di 15 giorni. La donna ha poi tentato la fuga sui tettij della città, venendo poi bloccata dai militari. A dare l'allarme è stata la stessa vittima. L'arrestata è finita poi nella sezione femminile del carcere di Sollicciano. Il giudice ieri ha convalidato l'arresto, derubricando il reato in lesioni gravissime.

Il secondo arresto risale alla notte appena trascorsa. Un 31enne gambiano, irregolare e pregiudicato, aveva tentato di rubare 10 euro a un 20enne del Bangladesh in zona stazione centrale a Prato. E' stato trovato dai carabinieri del Radiomobile assieme ai militari dell'Esercito Italiano dell'operazione Strade Sicure. La banconota rubata è stata trovata, dopo una fuga e qualche spintone, nascosta negli slip. L'arrestato è stato trasferito in camera di sicurezza della caserma di Prato.

Infine, un 42enne cinese pregiudicato ma regolare in Italia è stato arrestato in via Roncioni, dopo che alla guida della sua auto aveva colpito gli arredi stradali. L'uomo era in evidente stato di ebbrezza alcolica e ha mostrato, dopo il fermo effettuato non senza fatica, una patente risultata intestata a un'altra persona. Poi ha aggredito i carabinieri a calci e pugni causando lesioni dichiarate guaribili in 5 e 7 giorni. E' stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e per aver fornito false generalità. L’arrestato si trova trattenuto presso la camera di sicurezza della Caserma di Prato, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.