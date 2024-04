Calci consegna la medaglia ufficiale all'atleta paralimpico Simone Basti

“A Simone Basti, ambasciatore dello sport inclusivo e giovane che riteniamo esempio di tenacia, consegniamo la medaglia ufficiale del Comune di Calci per congratularci dei successi raggiunti nel nuoto e per aver rappresentato Calci in importanti competizioni sportive”. Queste le motivazioni che hanno portato la giunta comunale ha consegnare il riconoscimento ufficiale del Comune di Calci all'atleta paralimpico calcesano Simone Basti. La medaglia gli è stata consegnata giovedì scorso dal sindaco, Massimiliano Ghimenti, e della vicesindaca con delega allo sport, Valentina Ricotta.

Simone Basti, in seguito alla sua patologia, ha sempre fatto nuoto fin da piccolino anche sotto consiglio dei medici, in quanto considerato uno sport completo. Nel 2019 inizia a farlo a livello agonistico come primo atleta paralimpico nella provincia di Pisa, seguito dall'istruttore Paolo Bonacci della ASD Nuoto La Gabella. Ottiene subito degli ottimi risultati, vincendo il Campionato Regionale della sua categoria.

Dal 2021, avendo conseguito e mantenuto i tempi limite necessari, partecipa ai Campionati Italiani invernali di nuoto FINP in vasca lunga (tappa delle World Series Internazionali) e ai Campionati estivi e invernali in vasca corta. Da questi torna sempre a casa con molte soddisfazioni, ultima agli Italiani di Lignano a Marzo 2024 con un bronzo nei 100 dorso, mentre ai Regionali con un argento nei 50 stile libero, diminuendo ancora di un secondo il suo tempo personale.

Nel 2021 inizia anche l'esperienza della pallanuoto con il CSI Pisa e ASD Nuoto La Gabella (l'Italia è la prima Nazione a mettere su un campionato di pallanuoto paralimpica). Da Gennaio 2022 Simone si cimenta tanto nuoto quanto nella pallanuoto con l'ASD Crazy Waves affiliata FINP, CSI e UISP, sempre seguito da Paolo Bonacci. Partecipa a tutte le prime tre edizioni del Campionato Italiano di pallanuoto paralimpica di serie A, conquistando con la squadra nel 2023 l'accesso alle final six a Napoli (dove Simone viene premiato personalmente per il fair play). Nello stesso anno viene inserito nella lista degli atleti di interesse nazionale per la pallanuoto.

Questo weekend (6 e 7 Aprile) a Cecina inizia il girone di andata del Campionato di serie A di pallanuoto 2024 con le squadre del Nord, sperando che anche quest'anno Simone e l'ASD Crazy Waves riescano a conquistare la final six.

Per Simone il nuoto e la pallanuoto paralimpici sono state e sono tutt'ora un'esperienza di vita e un aiuto fondamentale per la sua crescita nella società.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa