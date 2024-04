Elezioni Cerreto Guidi, candidati e candidate nella lista PCI

Cinque anni fa il PCI è tornato sulla scheda elettorale dopo trent'anni, eleggendo una consigliera e migliorando in numero di voti assoluti e percentuali (9,2%) il risultato delle liste di sinistra e comuniste precedenti.

In questa consiliatura abbiamo difeso e rilanciato le tradizioni popolari e antifasciste di Cerreto (proclamazione del 2 settembre come Giorno della Liberazione di Cerreto Guidi dal nazifascismo; petizione per l'intitolazione di una Piazza alla partigiana Nada Parri, primo Sindaco donna del nostro Comune; iniziative per la liberazione del giornalista Julian Assange e in difesa dei diritti dei popoli, ecc.).

Ci siamo battuti contro la privatizzazione dei servizi (Multiutility quotata in borsa); contro l'inquinamento (scandalo blu mais e keu); a fianco della popolazione di Stabbia per adeguati interventi pubblici che rimuovano le cause dei ripetuti allagamenti a seguito di fenomeni atmosferici.

Su molti altri punti (manutenzione del verde pubblico, bioplastiche, utilizzo dei locali al 1° piano della ex scuola elementare "Santi Saccenti", ecc.) il PCI ha fatto sentire la sua voce e abbiamo denunciato (in Consiglio, sulla stampa e presentando un esposto alla Procura) la negligenza dell'Amministrazione Comunale PD a far funzionare in maniera corretta e nel rispetto dei diritti dell'opposizione le istituzioni comunali.

La nostra consigliera Susanna Rovai ha condotto nel Consiglio dell'Unione dei Comuni battaglie importanti, come la nostra proposta approvata all'unanimità di istituire un Osservatorio Permanente sugli Infortuni sul lavoro e la loro prevenzione.

Adesso stiamo raccogliendo le firme per ripresentare la lista del Partito Comunista Italiano alle prossime Elezioni Comunali e ricandidare Susanna Rovai a Sindaco di Cerreto Guidi.

La nostra opera per una Cerreto diversa, "rossa" come lo era un tempo e governata dai suoi cittadini è appena cominciata.

SUSANNA ROVAI Candidata SINDACO

Casalinga (Empoli, 25/03/1962)

Candidati/e Consiglio Comunale di Cerreto Guidi:

1) Spinelli Vladimiro (Vinci, 21/03/1968), operaio;

2) Wilkens Elisabetta (Pontremoli, 16/06/1946), pensionata;

3) Rinaldi Natalino (Empoli, 25/12/1955), pensionato;

4) Mazzantini Sandra (Fucecchio, 17/02/1964), operaia;

5) Cianti Sandro (Empoli, 19/03/1971), guardia giurata;

6) Brunori Arianna (Empoli, 17/11/2004), studentessa universitaria;

7) Spinelli Roberto (Cerreto Guidi, 07/07/1946), pensionato;

8) Mazzoni Andrea (Vinci, 16/02/1971), operaio;

9) Gorpia Marianna (Potenza, 17/07/1966), avvocato;

10) De Felice Elisa (San Miniato, 27/03/1999), educatrice;

11) Faccenda Catia (Firenze, 22/09/1962), disoccupata;

12) De Felice Mauro (San Miniato, 31/03/1997), operaio;

13) Pedone Fabrizio (Firenze, 21/06/1964), impiegato.

Partito Comunista Italiano - Sezione Empolese Valdelsa