Incidente in moto per un 46enne a Castelfiorentino in via dei Mille. Alle 18 l'uomo è andato a terra in modo autonomo. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Montaione e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni. In un primo momento è stato allertato l'elisoccorso Pegaso 3. Poi la gravità dell'incidente è stata derubricata a codice giallo per cui il trasferimento in pronto soccorso è avvenuto a Empoli.