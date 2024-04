Furto con spaccata per 50mila euro, arrestati in tre: erano in aeroporto

Tre uomini tra i 33 e i 43 anni, tutti di origini romene e senza fissa dimora, sono stati arrestati per un furto con spaccata in un negozio di Firenze. In via Marconi il 26 marzo i tre usarono una fiat 500 come ariete per spaccare la porta d'ingresso e rubare prodotti per oltre 50mila euro. Il furto avvenne in un negozio di ottica.

Le indagini dei carabinieri hanno fatto luce su un sodalizio criminale che era giunto in Toscana il 15 marzo scorso e che sapeva ben muoversi fra le province di Pisa e Firenze. Dopo aver rubato l'auto a Scandicci la notte del furto, i tre, con la complicità di altre due persone ancora in corso di identificazione, sono andate in via Marconi e, usando la vettura e un grosso tronco di legno come arieti, hanno sfondato la porta di ingresso. Avuto accesso al negozio, in circa 30 secondi, sono riusciti a saccheggiare la bottega così arrecando danni dall’elevato valore economico.

"È verosimile ipotizzare che i soggetti fermati fossero soliti fare viaggi in Italia al fine esclusivo di commettere reati per poi ritornare in Romania certi di non poter essere raggiunti dalle Forze dell’Ordine italiane" scrivono i carabinieri. I tre sono stati bloccati e arrestati all'aeroporto di Pisa dove stavano per imbarcarsi verso Bucarest. Perquisiti, sono stati trovati con occhiali griffati nel bagaglio a mano.