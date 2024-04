"Incuria nei giardini delle scuole": la denuncia da San Donato e Montecalvoli

È incredibile continuare ad assistere alla mancanza di un’adeguata manutenzione sul territorio del nostro comune ma quando questa modalità si evidenzia nelle scuole, è impossibile non denunciarla pubblicamente sulla stampa richiedendo un intervento non procrastinabile. Avevamo notato la mancanza del taglio dell’erba e delle siepi nei giardini delle scuole di San Donato e Montecavoli già prima delle festività pasquali, ma speravamo che durante le vacanze l’amministrazione provvedesse in maniera tale da non creare problemi per le lezioni scolastiche. Tuttavia, al rientro la situazione non solo non è stata sanata ma è decisamente peggiorata come ben si evidenzia dalle foto allegate. Sta arrivando la primavera e l’utilizzo del giardino della scuola è per i bambini non solo utile e necessario, ma lo è soprattutto se questo è un tappeto erboso, pulito, adeguato alle attività didattiche che si possono svolgere all’aperto, ai giochi e al movimento dei bambini.

L’erba alta diventa un pericolo indiscusso per animali, infestanti e anche malattie che possono annidarvisi, l’erba alta impedisce la fruibilità utile all’utilizzo per attività scolastiche e ludiche, il giardino della scuola deve essere un luogo accogliente e piacevole dove trascorrere il tempo. Gli ambienti esterni di un edificio scolastico dovrebbero davvero essere oggetto di attenta cura non solo igienica ma anche estetica perché i bambini possano goderne ed apprezzare l’ambiente in cui passano parte delle loro giornate. A San Donato, abbiamo entrambe le scuole, sia la scuola dell’infanzia che la scuola primaria, con l’erba alta e le siepi altrettanto alte e lasciate crescere senza cura tanto da rendere l’ambiente quasi selvaggio; anche alla scuola dell’infanzia di Montecalvoli la situazione è pressoché la stessa. Come gruppo consiliare FARE INSIEME chiediamo di procedere quanto prima al taglio dell’erba e alla potatura delle siepi nel giardino delle scuole di San Donato e Montecalvoli, per quanto sopra detto, anche in tutti i giardini delle scuole del nostro comune dove necessario, senza aspettare solleciti da parte dei genitori o delle insegnanti dimostrando così che questa amministrazione ha a cuore il benessere scolastico dei bambini. Quante volte ancora saremo costretti a far sentire la nostra voce per queste situazioni di degrado che continuano a susseguirsi su tutto il territorio comunale e che con una corretta manutenzione ordinaria potrebbero essere evitate?

GRUPPO CONSILIARE FARE INSIEME

Patrizia Faraoni

Elisa Eugeni

Francesco Petri