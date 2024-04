Infrastrutture, ViviAmo: "Ristrutturazioni e ex cinema a Limite, le nostre idee"

All'evento che abbiamo organizzato ieri (che ha riscosso lo stesso successo di quelli precedenti) abbiamo chiaccherato con i cittadini di Capraia e Limite, esponendo il nostro piano sulle infrastrutture. Esso non poteva non partire da una considerazione che abbiamo già fatto altrove: le strade extraurbane. Il nostro comune presenta moltissime aree di campagna dove spesso la manutenzione delle strade è passata in secondo ordine. Noi, invece, ribadiamo l'importanza anche e soprattutto di queste, dal momento che potrebbero servire sia per il turismo nostrano ed internazionale, ma anche per il passaggio di quei mezzi pesanti che altrimenti sarebbero costretti a passare per il centro cittadino. Per quanto riguarda, poi, altre ristrutturazioni che secondo noi devono essere fatte, una importantissima è quella dell'ex cinema a Limite sull'Arno (già proposto anche al primo evento in cui abbiamo parlato di giovani e cultura). Parlando, invece, della scuola media di Limite sull'Arno, crediamo che sia opportuno ristrutturarne la palestra, magari ampliandola e fare così un favore ai nostri studenti. Altri punti che hanno interessato la conversazione di ieri sera sono la creazione di un area camper (sempre per intercettare la richiesta di turismo per le nostre aree di campagna) e l'aumento di loculi presso il cimitero di Limite sull'Arno, magari anche con la possibilità di creare degli spazi per gli animali domestici, che per moltissime persone sono quasi membri della famiglia a tutti gli effetti. Per quanto riguarda, invece, Capraia siamo giunti alla conclusione che siano necessarie delle migliorie sul ponte sicuramente, ma anche allo stesso campo sportivo che deve essere migliorato ed utilizzato sempre di più. Ultimo punto, non per importanza, è stato l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle strutture comunali, per garantire che almeno quegli edifici li non siano di grosso impatto a livello energetico. L'obiettivo principale sarebbe quello di rendere questi edifici autosufficienti, così da toglierne la spese dal bilancio pubblico. Come sempre, la nostra lista civica è soddisfatta per questo ennesimo momento di scambio con i cittadini, soprattutto per il fatto che finalmente c'è un vero dialogo tra una lista ed i propri eventuali elettori.

ViviAmo, lista Guicciardo sindaco