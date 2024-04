Maria Carla e Alfio festeggiano 60 anni di matrimonio nella Rsa

Maria Carla è una nostra Sorella Preziosa, come alla Fondazione Maffi sono chiamati gli assistiti, e da 5 mesi vive nella Rsa di Rosignano Solvay. Alfio è suo marito, da 60 anni. Lei ha 81 anni, lui ne ha 84. E oggi si amano più di prima. Alfio due volte al giorno va a trovarla, e ancora si commuove nel raccontare la loro storia d’amore. “Ci siamo conosciuti adolescenti, in un circolino a Firenze, e ballando ci siamo innamorati - racconta lui stesso nella puntata di ‘Maffi in parole e musica’, la trasmissione radiofonica di Radio Incontro condotta da Giancarlo Polenghi -. Poi dopo la pensione ci siamo trasferiti a Rosignano, per essere vicini al mare. A inizio anno ho avuto un incidente in motorino, sono stato portato in ospedale, e mia moglie era sola a casa, non abbiamo figli, ero molto preoccupato. I miei vicini si sono occupati di trovarle una sistemazione nella residenza della Fondazione Maffi. Oggi se potessi verrei anche io a vivere qui pur di stare insieme a lei. L’amore è questo, è stare insieme. Per me l’amore è come il ballo: insieme a Carla sarei andato a ballare in cima a una montagna, senza di lei non posso ballare”.

Venerdì, il giorno dell’anniversario, nell’atrio della Casa Maffi di Rosignano sono stati festeggiati da amici e operatori.

Fonte: Ufficio Stampa