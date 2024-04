Medicina di genere, il convegno a San Miniato con Soroptimist

Donna prevenzione e salute, con Soroptomist parliamo di medicina di genere Si è svolto venerdì un convegno organizzato dall’Associazione Soroptomis di San Miniato sulla medicina di genere, “Donne, prevenzione e salute”. Grazie ai professionisti della AUSL Toscana Centro, Dott. Leonello Guidi, Dott. Luca Brandini, Dott. Domiziano Coppacchioli, Dott.ssa Ilaria di Donato, Dott.ssa Elena Gianetti, Dott.ssa Sara Giannoni, Dott.ssa Francesca Martella, oltre alla Presidente della Associazione Algea Anna Maria Tinacci e la Dott.ssa Paola Pignalosa , hanno trattato argomenti che hanno messo al centro la salute della donna. Un momento di informazione e riflessione su tematiche che hanno dato notizie su come trattare certe patologie legate al mondo della donna dall’adolescenza all’età matura. Molto interesse tra i presenti che hanno ascoltato attentamente e conosciuto talvolta situazioni non troppo trattate nel quotidiano. Dai disturbi delle ghiandole, al mal di testa, alle malattie rare, alle patologie dermatologiche, oncologiche ed ortopediche sono stati trattati tanti argomenti interessanti e alla portata di tutti.

Un intervento della dott.ssa Pignalosa della Associazione Algea che si occupa della fibromialgia ha messo in evidenza questa patologia che è presente in molte donne in età matura.

Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Simona Dei direttore Sanitario della ASL che purtroppo per impegni istituzionali non è potuta essere presente ma ha inviato un video messaggio ringraziando i medici che hanno dedicato tempo a questo convegno informativo, alle associazioni e alle istituzione presenti, il Sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli presenti per l’occasione e che sono intervenuti a sostegno dell’iniziativa.

Un bel momento divulgativo sicuramente da ripetere per portare sempre informazioni nuove alla popolazione e soprattutto di particolare interesse rivolto alla sfera femminile .

Fonte: Ufficio Stampa