Muore escursionista 72enne per malore sulla Via degli Dei

I Vigili del distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle 18:35 nel comune di Firenzuola in località Monte Gazzaro sul sentiero della Via degli Dei, per il soccorso a una persona colta da malore durante una escursione con altre 3 persone.

I Vigili del fuoco hanno raggiunto con i mezzi fuoristrada il luogo insieme al personale sanitario, dove il medico purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso per un escursionista emiliano di 72 anni.

Sul posto anche personale del Soccorso Alpino e dei Carabinieri Forestali. Dopo l’autorizzazione del magistrato, la salma è stata trasportata dai soccorritori sul mezzo fuoristrada.