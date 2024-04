Piscina per agonisti e bagni estivi, parte il cantiere a San Bartolo a Cintoia: 14 milioni di investimento

È il nuovo centro natatorio di Firenze, sorgerà a San Bartolo a Cintoia (nel Quartiere 4) e, insieme a Palazzo Wanny e all’impianto di football americano, costituirà il secondo polo sportivo cittadino dopo Campo di Marte. Questa mattina la posa della prima pietra con il sindaco Dario Nardella e l'assessore allo sport Cosimo Guccione. Presenti anche il presidente della Regione Eugenio Giani e il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

“Si tratta di un’opera fondamentale – sottolinea il sindaco Nardella -. In dieci anni di lavoro e impegno siamo riusciti a dare un volto completamente nuovo a questa parte di città. Il parco, anche cresciuto con campo da basket all’aperto, il Palazzo Wanny, il completamento dello stadio di football americano, la pista di ciclismo e ora il polo natatorio, l’ultimo tassello che va a completare il mosaico di impianti sportivi, culturali, ambientali. È un piccolo grande sogno che siamo riusciti a realizzare grazie al sostegno della Regione Toscana e del presidente Giani, alla tenacia del Quartiere 4, del suo presidente e della popolazione della zona. E grazie anche al lavoro e all’impegno degli assessori allo sport, tra cui l’attuale Cosimo Guccione. Di fatto diventa il secondo parco sportivo della città dopo Campo di Marte. Siamo orgogliosi per questo risultato, non è stato facile, anni di lavori, progetti e impegni, grande successo della comunità e di questo quartiere”.

“Questo impianto completa l’area che diventa il secondo polo sportivo della città – ribadisce anche l’assessore Guccione –. Una piscina che unisce l’alto livello e l’agonismo con la vasca da 33 metri pensata per la pallanuoto con lo sport di base e l’attività per il quartiere con la vasca da 25 metri per i corsi di nuoto. C’è anche lo spazio per la formazione con la sala riunione a disposizione come pure la sala per la muscolazione per completare l’allenamento. E ancora un ottimo parcheggio a servizio degli impianti ma che i residenti e un ampio parco all’aperto legato alla piscina che potrà essere utilizzata anche d’estate come la Costoli. Un intervento atteso da tanti e cha va a colmare un vuoto importante: il Quartiere 4 aveva una sola piscina e presto avrà questo nuovo polo che potrà ospitare anche appuntamenti regionali, ma che sarà soprattutto a servizio dei cittadini”.

Il centro avrà una piscina coperta (20x34,85 metri), idonea per nuoto e pallanuoto anche a livello agonistico, con gradinate da 522 posti, una piscina con copertura mobile (12,5x 25 metri), finalizzata all’avviamento al nuoto ed alla balneazione estiva, quattro spogliatoi per gli utenti, due spogliatoi per gli istruttori e due spogliatoi per il personale, una sala di muscolazione, un bar/caffetteria, un ufficio direzionale/sala riunioni, un ambulatorio, una zona ingresso/reception, un locale che ospiterà la centrale termica e quattro locali tecnici al livello seminterrato.

L’edificio ha un elevato livello di prestazione energetica grazie allo sfruttamento delle risorse rinnovabili mediante pannelli solari termici e fotovoltaici, utilizzo di una pompa di calore aria/acqua con desurriscaldatone per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria ed apparecchiature a ridotti consumi elettrici.

Verrà realizzato un parcheggio per circa 40 autovetture ed altrettanti motorini e biciclette e saranno piantumate almeno 20 nuove alberature.

L'investimento complessivo di quasi 14 milioni di euro è stato finanziato con risorse del PNRR per circa 5milioni e 600mila euro, con fondi regionali per 5 milioni di euro e con fondi comunali per 3 milioni e 400 mila.

La progettazione definitiva è stata coordinata da Ipostudio Architetti ed è stata oggetto di gara sulla base di un appalto integrato, che è stato aggiudicato alla ditta Procogen srl. Il progetto esecutivo, redatto dalla ditta, è stato coordinato da studio Ansaldi Ingegneri Associati. La direzione dei lavori sarà gestita internamente alla direzione servizi tecnici del Comune di Firenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa