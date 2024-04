Protezione civile sul palco a Fucecchio, un evento coi più giovani

Comprendere il ruolo cruciale della protezione civile ed essere consapevoli ed informati sui rischi legati alle calamità naturali. E' stato un incontro rivolto soprattutto ai più giovani quello promosso questa mattina al teatro Pacini di Fucecchio dal Secov Associazione Nazionale Carabinieri Toscana con la collaborazione del Nucleo di Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio e del Comune di Fucecchio. Durante la mattinata sono stati consegnati gli attestati di merito ai volontari dei nuclei di protezione civile di Bientina, Carmignano, Firenze, Fucecchio, Livorno, Lucca, Massa, Pescia, Pistoia, Prato, San Miniato, Seravezza, Subbiano e Vaiano che hanno prestato i loro soccorsi in occasione degli eventi alluvionali che hanno colpito la Toscana e l'Emilia Romagna. Sono intervenuti il generale Luigi Nardini, ispettore dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Regione Toscana, il maresciallo Pietro Pirina, comandante della Stazione Carabinieri di Fucecchio, il presidente del Secov Toscana Maurizio Giannoni, il comandante della Polizia Municipale dell'Unione Empolese Valdelsa Roberto Dini, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, la vice sindaca Emma Donnini e l’assessore alla protezione civile Fabio Gargani, oltre ai giovani del Consiglio comunale delle Ragazze dei Ragazzi della scuola media "Montanelli Petrarca" accompagnati dalla dirigente scolastica Angela Surace.

"I valori dell'associazionismo, della solidarietà umana e del mettersi a disposizione degli altri rappresentano le fondamenta della comunità - commenta il sindaco Alessio Spinelli -. Per questo ringrazio l'Associazione Nazionale Carabinieri ma, prima ancora, tutti i volontari, il loro spirito e il loro coraggio, perché mettono il proprio tempo libero a disposizione degli altri senza ricevere niente in cambio. E questo è un valore encomiabile in un presente in cui purtroppo regnano sempre più l'individualismo e l'egoismo".

"Oltre alla dedizione e all'impegno dei volontari ne riconosciamo anche la grandissima professionalità - prosegue l'assessore Fabio Gargani - che passa attraverso un importante percorso di formazione andando a costituire un valore aggiunto per l'intera comunità. Ne approfitto per esortare tutta la popolazione a partecipare ai corsi di formazione e ai momenti di confronto al fine di essere sempre preparati alle emergenze e, in caso di necessità, potersi mettere al servizio della propria comunità".

"Questa occasione certifica e premia l'impegno dei nostri volontari a fronte di un'attività resa silenziosamente - spiega il generale Luigi Nardini -. Oggi abbiamo sempre maggior bisogno di ancoraggi e di punti di riferimento, ed è esattamente quello che i volontari mettono a disposizione della collettività. Ma in tutto questo l'impegno e la passione non bastano, serve anche la professionalità. È necessario saper utilizzare gli strumenti idonei per intervenire al meglio, ed è questo ciò che oggi cerchiamo di fare al fine di formare personale sempre qualificato. Dobbiamo unire umanità ed efficienza guardando sempre al nostro fine ultimo, ovvero il cittadino".

"L'incontro di questa mattina ha restituito ai nostri giovani l'importanza del mettersi a disposizione degli altri - conclude la vice sindaca Emma Donnini nel presentare il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi -. Non a caso la nascita due anni fa del Consiglio dei giovani va proprio in questa direzione, perché i nostri studenti hanno deciso di mettersi al servizio della propria comunità. Un percorso nato con la volontà di mostrare agli uomini e alle donne di domani come la politica rappresenti la più grande forma di amore verso la collettività. Per noi e per la nostra dirigente scolastica Angela Surace questo progetto è senza ombra di dubbio uno dei più significativi e la presenza dei ragazzi e delle ragazze questa mattina ne è stata la testimonianza".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa