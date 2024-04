Tramvia Firenze, il piano dei lavori e delle asfaltature dall'8 aprile

Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea VACS (Fortezza-Libertà-San Marco) della tramvia di Firenze. Da lunedì 8 aprile per consentire l’esecuzione del getto di cemento architettonico sulla sede tranviaria, dopo le 9 sarà istituito un restringimento di carreggiata in piazza della Libertà lato ex Fondiaria. Restano a disposizione due corsie per i veicoli diretti in viale Matteotti (corsia interna) e viale Lavagnini (corsia esterna). Dalle 21 di venerdì 12 aprile cambia l’assetto della cantierizzazione di piazza della Libertà. L’area interessata dai lavori si amplia tra il giardino e gli edifici dell’ex Fondiaria. Questo comporta la traslazione della viabilità: le due corsie in adiacenza al cantiere saranno destinate ai veicoli diretti in viale Matteotti. Per i mezzi diretti in viale Lavagnini saranno realizzate due corsie a fianco degli edifici ex Fondiaria nell’area finora in parte utilizzata come parcheggio e in parte occupata dai cantieri. Lunedì 15 e martedì 16 aprile è prevista la prosecuzione del getto del cemento architettonico sulla sede in corrispondenza della futura fermata Parterre. Le operazioni saranno effettuate in orario 9-12 con un restringimento di carreggiata. Intanto per la linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli proseguono le asfaltature preliminari alle cantierizzazioni. La prossima settimana ai lavori in corso in viale Segni si aggiungono quelli in via Luca Giordano. Dalle 21 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 aprile sarà chiuso il tratto da viale Don Minzoni a via Fra’ Bartolommeo, mentre nel tratto via Fra’ Bartolommeo-via Botticelli scatterà il senso unico verso via Botticelli. A seguire sarà la volta della segnaletica orizzontale con l’istituzione, giovedì 11 e venerdì 12 aprile, di restringimenti di carreggiata e divieti di sosta.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa