Basket Castelfiorentino sorride, Gialloblu perde il derby

Mentre lontano da casa il Basket Castelfiorentino continua a sorridere nella terza giornata della seconda fase di serie C Femminile, al PalaBetti si infrangono i sogni playoff del Gialloblu Castelfiorentino nella decima giornata di ritorno di Divisione Regionale 2.

Basket Castelfiorentino

Le ragazze di Gianni Lazzeretti espugnano 31-56 il parquet della Florence, portando a casa il terzo successo consecutivo in altrettante gare giocate nella seconda fase. Dopo aver ipotecato la salvezza, le gialloblu decidono di proseguire la striscia vincente con una prestazione solida in terra fiorentina, dove emergono tra l’altro i 7 punti della classe 2008 Camilla Dani. Al palazzetto di San Marcellino sfida sempre in controllo per Lucchesi e compagne che, dopo il 7-15 iniziale, scappano sulla doppia cifra di vantaggio già al riposo lungo (16-28). Un vantaggio sul quale le castellane decidono di mettere la definitiva ipoteca al rientro dagli spogliatoi, quando un parziale di 7-16 vale il 23-44 alla terza sirena e permette alle ragazze di Lazzeretti di amministrare senza troppi patemi la frazione finale.

Adesso turno di riposo, si torna in campo sabato 20 aprile alle 18.30 a Pisa per l’ultima giornata di andata.

FLORENCE BASKET – BASKET CASTELFIORENTINO 31-56

Tabellino: Moustakalle 9, Bellantoni 11, Banchelli 5, Lucchesi 7, Bandinelli 5, Dani 7, Caparrini 9, Costa 3, Baldinotti, Ancillotti, De Felice, Sanesi ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 7-15, 16-28 (9-13), 23-44 (7-16), 31-56 (8-12)

Arbitro: Giachi di Firenze.

Gialloblu Castelfiorentino

Derby amarissimo, invece, per i ragazzi di Dario Chiarugi che al PalaBetti non riescono a riscattare il ko del match di andata e si arrendono sul punteggio di 65-82 alla Pallacanestro San Miniato. In una gara segnata da pesanti assenze, i gialloblu abbandonano definitivamente anche le ultime speranze di salire sul treno che porta ai playoff quando, con tre giornate al termine, il quarto posto risulta ormai matematicamente irraggiungibile. Dopo un ottimo approccio, tanto da chiudere il primo quarto sul +6 (23-17), i locali accusano un pesante break nella seconda frazione che permette a San Miniato di impattare e mettere la testa avanti all’intervallo (33-38). Nella ripresa l’inerzia resta in mano agli ospiti che scavano il solco al terzo riposo (47-60) per poi allungare definitivamente nella volata.

Prossimo impegno domenica 14 aprile alle 18.30 sul parquet della capolista Volterra.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – PALL. SAN MINIATO 65-82

Tabellino: Ciampolini 3, Talluri T. 8, Zampacavallo 6, Tavarez 6, Dragoni 9, Damiani 5, Flotta 15, Iserani 5, Bartolini 7, Fabrizzi, Cavini. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 23-17, 33-38 (10-21), 47-60 (14-22), 65-82 (18-22)

Arbitri: Michelozzi di Pistoia, Bettazzi di Arcidosso.

Fonte: Abc - Ufficio stampa