Un'azienda di Empoli produrrà case di legno in Ucraina

Sarà una ditta di Empoli a realizzare le case per chi una casa non ce l'ha più. Campigli Legnami, azienda con sede al Terrafino, creerà cento casette in legno per le popolazioni di Zhytomyr e a Černivci in Ucraina, dove la guerra ha distrutto le abitazioni delle popolazioni meno fortunate.

Campigli Legnami ha vinto il bando di gara europeo della Croce Rossa Italiana, come riporta l'edizione empolese de La Nazione. Si è aggiudicata l'appalto da 14 milioni di euro ottenendo il punteggio migliore, il massimo, per la proposta tecnica.

Campigli Legnami ha collaborato coi progettisti della Dedalegno (azienda di Firenze) per realizzare i moduli abitativi con soggiorno, due camere e un bagno, tutte strutture di sessanta metri quadrati. Le maestranze che costruiranno le casette in Ucraina saranno tutte locali, e così persone che per via della guerra hanno perso il lavoro potranno dunque tornare a lavorare. Le case saranno a Zhytomyr, vicino Kiev, e Černivci, al confine con la Romania.