Fi-Pi-Li, incidente e code tra Pontedera e Montopoli

Una domenica di code e di interventi in Fi-Pi-Li, specie in zona Pontedera per un incidente stradale. Quattro le auto coinvolte nel sinistro avvenuto in una galleria tra Pontedera e l'uscita di Montopoli in direzione Firenze. Tre le persone ferite e portare in ospedale, tutte non in pericolo. Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le auto tra cui una ibrida e collaborato con il personale sanitario del 118 per far uscire le persone infortunate dalle auto. Si segnalano forti rallentamenti del traffico veicolare. Sul posto la Polizia Stradale.