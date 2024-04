Film di Peter Greenaway, le riprese a Lucca a Palazzo Pfanner

Prosegue incessantemente e con grande entusiasmo il piano di lavoro del film internazionale di Peter Greenaway. Lunedì 8 aprile comincerà la terza settimana di riprese, mentre continua la calorosa accoglienza per produzione, troupe e cast che stanno lavorando con la massima collaborazione della cittadinanza ed il supporto tecnico e logistico costante degli uffici comunali e dell’assessore al turismo Remo Santini durante le fasi di preparazione ed operative delle complesse riprese.

Domani (venerdì 5 aprile) sarà l’ultimo giorno di riprese per le scene notturne di Via del Fosso, mentre nella prossima settimana sono previsti alcuni dei ciak più attesi, che coinvolgeranno location suggestive e iconiche del centro storico come palazzo Pfanner.

L’amministrazione comunale, per il buon esito delle prime due settimane di riprese, tiene a ringraziare per la collaborazione i volontari della Misericordia di Lucca, la Protezione Civile, l’Ordine dei Cavalieri di Malta oltre alle forze dell’ordine coinvolte che si stanno adoperando con grande impegno per un costante supporto tecnico e logistico alla produzione.

Per consentire il regolare svolgimento delle riprese sono previste temporanee modifiche alla viabilità ed al traffico, che l’amministrazione comunale continuerà a comunicare tempestivamente ai cittadini giorno per giorno. L’ordinanza comunale, al fine di ridurre i disagi, autorizza innanzitutto la sosta gratuita per i residenti negli stalli blu (a parcometro), nonché l'uscita da altri varchi e la deviazione del TPL.

Ecco nel dettaglio i provvedimenti più imminenti, secondo l’aggiornamento del piano di riprese:

Via del Fosso + Piazza San Francesco

Riprese giovedì 04 aprile (17:00-03:00) + venerdì 05 aprile (16:00-02:00)

Dal giorno 04/04/2024 al giorno 05/04/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

· divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza San Francesco intera area

· divieto di sosta con rimozione coatta in Via del Fosso da intersezione piazza San Francesco al n.c. 164 ambo i lati

· divieto di sosta con rimozione coatta in via del Fosso dal n.c. 80 al n.c. 82

· divieto di sosta con rimozione coatta in via della Quarquonia da intersezione via Santa Chiara per 100 metri lineari ambo i lati

· divieto di sosta con rimozione coatta in via Santa Chiara da intersezione via Paoli a intersezione via della Quarquonia ambo i lati

Il giorno 04/04/2024 con decorrenza dalle ore 16:00 alle ore 03:00 del giorno 05/04/2024

· divieto di transito a tutti i veicoli, esclusi veicoli manifestazione, in via del Fosso da intersezione piazza San Francesco al n.c. 164

Il giorno 05/04/2024 con decorrenza dalle ore 15:00 alle ore 02:00 del giorno 06/04/2024

· divieto di transito a tutti i veicoli, esclusi veicoli manifestazione, in via del Fosso da intersezione piazza San Francesco al n.c. 164

Il giorno 06/04/2024 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

· divieto di sosta con rimozione coatta in via del Fosso da intersezione piazza San Francesco al n.c. 164 ambo i lati

Il giorno 06/04/2024 con decorrenza dalle ore 08:00 alle ore 18:00

· divieto di transito a tutti i veicoli, esclusi veicoli manifestazione, in via del Fosso da intersezione piazza San Francesco al n.c. 164

Palazzo Giustiniani, via Santa Giustina 21

Riprese 10 aprile dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del 11 aprile 2024

Dal giorno 08/04 al giorno 09/04 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione coatta in via Santa Giustina da n.c. 19 a n.c. 23 inclusi velocipedi e ciclomotori

Il giorno 10/04 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli manifestazione, in via Santa Giustina da intersezione piazza San Matteo a intersezione via del Loreto inclusi velocipedi e ciclomotori

Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli manifestazione, in Piazza S. Giovanni Leonardi intera area

Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli manifestazione, in Piazza San Matteo intera area

Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli manifestazione, in Piazza San Salvatore intera area

Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli manifestazione, in Piazza del Palazzo Dipinto intera area

Il giorno 10/04 con decorrenza dalle ore 15:00 alle ore 02:00 del giorno 11/04

Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto veicoli manifestazione, in via Santa Giustina da intersezione via del Loreto a intersezione Piazza San Matteo

Il giorno 11/04 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione coatta in via Santa Giustina da n.c. 19 a n.c. 23 inclusi velocipedi e ciclomotori

Palazzo Pfanner, via degli Asili 33

Riprese 11 aprile dalle ore 14:00 alle ore 24:00

Riprese 12 aprile dalle ore 15:00 alle ore 01:00 del 13 aprile

Dal giorno 08/04 al giorno 10/04 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione coatta, escluso veicoli manifestazione, in via degli Asili da intersezione via Cesare Battisti a intersezione via San Sebastiano

Dal giorno 08/04 al giorno 10/04 con decorrenza dalle ore 08:00 alle ore 18:00

Divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via degli Asili da intersezione via Cesare Battisti a intersezione via San Sebastiano

Dal giorno 11/04 al giorno 12/04 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione coatta, escluso veicoli manifestazione, in Piazza del Collegio intera area

Divieto di sosta con rimozione coatta, escluso veicoli manifestazione, in via degli Asili da intersezione via Cesare Battisti a intersezione via San Sebastiano

Divieto di sosta con rimozione coatta, escluso veicoli manifestazione, in via San Sebastiano da n.c. 11 a intersezione via degli Asili

Divieto di sosta con rimozione coatta, escluso veicoli manifestazione, in Rampa San Frediano intera area

Dalle ore 08:00 del giorno 11/04 alle ore 02:00 del giorno 13 aprile

Divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via degli Asili da intersezione via Cesare Battisti a intersezione via San Sebastiano

Il giorno 13/04 con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione coatta, escluso veicoli manifestazione, in via degli Asili da intersezione via Cesare Battisti a intersezione via San Sebastiano

Il giorno 13/04 con decorrenza dalle ore 08:00 alle ore 18:00

Divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via degli Asili da intersezione via Cesare Battisti a intersezione via San Sebastiano

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa