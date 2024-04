Grande Abc contro Savigliano

Con una prova di grande maturità l’Abc Solettificio Manetti va a prendersi Savigliano chiudendo sul 78-93 una gara decisiva per entrambe le squadre. Con questa vittoria, infatti, i gialloblu allontanano definitivamente gli ultimi due posti che significano retrocessione diretta, portando dunque a casa una sfida fondamentale nella corsa salvezza, nonché il terzo successo consecutivo dopo i due interni. Privi di Alessandro Nepi, costretto allo stop per un problema alla schiena, i gialloblu ritrovano capitan Belli, peraltro top scorer del match con 25 punti realizzati e, soprattutto, confermano anche lontano da casa la solidità mostrata nelle ultime due gare al PalaBetti.

“Abbiamo dato vita ad un’ottima prova offensiva – commenta a caldo coach Samuele Manetti – giocando in velocità e su ritmi alti, cosa che loro hanno sofferto. Ogni tanto, nei momenti in cui Savigliano ha tentato il tutto per tutto, abbiamo concesso troppi secondi tiri ma nel complesso siamo stati sempre in controllo. Una vittoria importantissima, sono contento della prova di forza e della maturità che abbiamo dimostrato”.

LA CRONACA

Quintetti

Savigliano: Danna A., Tuninetto, Oggero, Gioda, Obakhavbaye

Abc: Belli, Zaiets, Pucci, Scali, Cantini

Belli al rientro dopo due gare di stop, inaugura un primo quarto caratterizzato dal botta e risposta, con le squadre che procedono a braccetto e si alternano al comando. A metà frazione la tripla di Pucci è quella del 9-12, che diventa 12-15 a firma Delli Carri dalla lunetta. Di Nannipieri il +5 gialloblu ma Tuninetto tiene i suoi incollati e si va al primo riposo sul 14-17.

Si riparte con Lazzeri che si infiamma dall’arco infilando due bombe in rapida successione che valgono il 15-23, seguito dal +2 di Zaiets per la doppia cifra di vantaggio dopo due giri di cronometro (15-25). Oggero batte un colpo per i locali ma l’Abc è in controllo e Scali scrive 17-29. Mentre la difesa castellana prova a stringere le maglie, l’attacco costruisce e finalizza buone soluzioni dando il via alla fuga: di Corbinelli la tripla del 28-42 quando mancano tre minuti all’intervallo. De Santis dalla lunetta prova a smuovere la squadra di casa ma l’Abc amministra il vantaggio e va al riposo lungo sul 34-44.

Pucci apre le danze al rientro dagli spogliatoi, mentre Belli ristabilisce 14 lunghezze di vantaggio (38-52). Così Tuninetto decide di prendere per mano i suoi con un mini parziale tutto personale che tiene Savigliano a contatto (43-52). Ma quando l’inerzia rischia di spostarsi, capitan Belli sale in cattedra e, con 5 punti in rapida successione, tiene saldo il controllo gialloblu (43-57 a metà frazione). Mentre i locali sembrano perdere lentamente il bandolo della matassa, Zaiets e Nannipieri scrivono +17 (45-62 al 27′), divario che resta più o meno invariato fino alla terza sirena (52-67).

La tripla del +20 di Alessandro Pucci è quella che sul 54-74 sembra indirizzare definitivamente la sfida ma i piemontesi, con una sterzata d’orgoglio, provano a riaprire completamente i giochi. Qualche disattenzione difensiva castellana, infatti, spalanca le porte al contro break locale, con Gioda che suggella un parziale di 13-3 e sul 67-77 costringe coach Manetti al time out. Al rientro dal minuto di sospensione, però, l’Abc chiude a chiave l’area e quattro punti di Cantini valgono il nuovo +17 con gli ultimi 150 secondi sul cronometro (70-87). Così, prima di mettere il sigillo, coach Manetti manda in campo i classe 2006 Rosi e Viviani, ciliegina sulla torta di una vittoria che vale davvero un bel pezzo della stagione gialloblu.

AMATORI BASKET SAVIGLIANO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 78-93

Amatori Basket Savigliano: Danna A. 21, Baruzzo ne, Mellano, Rosso ne, Tuninetto 16, Danna P. 1, Varallo ne, Oggero 5, Obakhavbaye 5, Carena ne, De Santis 14, Gioda 16. All. Fiorito. Ass. Racca, Gallo.

Totali: 16/36 (44%) da due, 9/27 (33%) da tre, 19/30 (63%) ai liberi, 34 rimbalzi (8 off, 26 dif), 19 assist.

Abc Solettificio Manetti: Rosi, Lazzeri 6, Corbinelli 3, Pucci 21, Viviani, Zaiets 8, Scali 12, Cantini 8, Nannipieri 7, Delli Carri 3, Belli 25. All. Manetti. Ass. Calvani, Cantini.

Totali: 27/36 (75%) da due, 10/27 (37%) da tre, 9/12 (75%) ai liberi, 35 rimbalzi (2 off, 33 dif), 20 assist.

Parziali: 14-17, 34-44 (20-27), 52-67 (18-23), 78-93 (26-26)

Arbitri: Suriano di Settimo Torinese, Scolaro di Torino.