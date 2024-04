Use Computer Gross vince: è nelle prime quattro

Ora lo dice anche la matematica: l’Use Computer Gross è nelle prime quattro. L’89-80 col quale regola l’ottima Junior Casale vale per tagliare un traguardo a dir poco importante. Un traguardo che nel concreto vale la possibilità di avere la bella nei playoff in casa ma che ha un significato ben più importante, ovvero la riuscita di un progetto di squadra costruito attorno a veterani come Rosselli, Sesoldi, Quartuccio o De Leone con l’obiettivo di far crescere i giovani di casa. Il Giannone spesso decisivo, quello che hanno fatto fino ad oggi i vari Mazzoni, Cerchiaro o Baccetti sono i frutti più belli da cogliere di una stagione nella quale ci sarà ancora da divertirsi, la realizzazione di quello che è da sempre l’obiettivo della società, farsi i giocatori per la prima squadra in casa dando loro la possibilità di giocare in un campionato importante con la maglia della propria città.

Riuscire a fare quest’ultimo salto non è stato facile perché davanti i biancorossi hanno trovato una squadra che ha mollato solo nel finale, dopo aver inflitto nel secondo tempino ben 30 punti ad una difesa come quella dell’Use. Questo, se mai ce ne fosse bisogno, per far capire che in questa trionfale fase gold segnata finora da 5 vittorie su 6 partite (una sola sconfitta in volata) la Computer Gross si è trovata davanti fior di squadre contro le quali ha fatto un salto di qualità importante anche rispetto a quanto fatto nella prima parte del campionato. Ancora due partite e poi saranno playoff.

Pronti via ed è sempre il solito Giannone. Straripante fisicamente, preciso al tiro, il 2003 biancorosso mette il timbro sul 10-4 che lievita con De Leone e Quartuccio fino al 18-9. Per il più 10 serve la prima tripla della serata, quella di capitan Sesoldi che firma il 23-13 che al 10’ diventa 25-16. Pare che ci siamo ma così non è perché nella seconda frazione l’Use incassa ben 30 punti un po’ per meriti avversari, un po’ per propri demeriti, un po’ perché deve rinunciare a lungo a De Leone per un guaio alla caviglia. E’ Avonto a firmare l’aggancio a 35 ed il sorpasso sul 40-41, mentre è bello il duello fra i veterani Rosselli e Formenti. All’intervallo siamo 45-46 e De Leone, per testare la caviglia, fa subito un giro e tiro per il 47-46. E’ la frazione di Cerchiaro che, come alza la mano, la mette. Quando poi esce dal pitturato e piazza un paio di bombe anche Mazzoni ecco che ritrovarsi sul 65-53 è un amen, con Mazzoni che, già che c’è, serve a De Leone un assist alla Rosselli: tutti in piedi. Sesoldi mette la seconda tripla della serata per il 71-59 e al 30’ l’aria è decisamente migliore di dieci minuti prima: 73-64. E’ nel controllo della quarta frazione che la Computer Gross dimostra tutta la sua maturità di squadra, gestendo con sicurezza il risultato ora con l’ottimo Quartuccio, ora con 5 punti consecutivi di Rosselli (83-69) ora con le difese finali quando Casale, sull’85-77, si gioca il tutto per tutto. Per ben tre possessi consecutivi, però, i piemontesi si trovano davanti un muro ed a quel punto c’è solo da chiuderla. Come capita spesso ci pensa dalla lunetta Giannone: 89-80.

89-80

USE COMPUTER GROSS

Giannone 23, Regini ne, Baccetti, Sesoldi 9, Rosselli 15, Fogli ne, Calabrese 2, De Leone 12, Mazzoni 8, Quartuccio 5, Tosti ne, Cerchiaro 15. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

JUNIOR CASALE

Giacomelli 4, De Ros 10, Sirchia 11, Formenti 22, Avonto 8, Raiteri 12, Dimitrov 12, Cappello ne, MInelle ne, Galluzzo, Rozzo 1. All. Arioli (ass. Piochi)

Arbitri: Zanzanella di Rapolano Terme e Nocchi di Vico Pisano

Parziali: 25-16, 45-46 (20-30), 73-64 (28-18), 89-80 (16-16)