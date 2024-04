Use Rosa Scotti sconfitta da Broni al supplementare

Per entrare nei playoff e centrare così l’obiettivo stagionale cambia poco ma per la posizione finale la sconfitta con Broni per 65-66 dopo un supplementare farà, con ogni probabilità, tutta la differenza del mondo. Brucia, la sconfitta, sia perché perdere in volata fa sempre male, sia perché ci sono un paio di episodi nei quali l’Use Rosa Scotti da letteralmente il classico calcio al secchio del latte. E, in una partita punto a punto, con un avversario di questo valore e dopo aver ricevuto un gigantesco regalo da una giocatrice del valore di Moroni che, sul filo della sirena del 40° minuto, sbaglia un comodissimo appoggio sotto canestro, non puoi che pagare il conto che, purtroppo, rischia di essere salato.

Ma ripartiamo dall’inizio con la Scotti che azzanna la partita volando 7-0 con Manetti, Miscenko e Merisio. Qui, però, la squadra si blocca e arriva uno 0-8 con Manetti che torna a segnare due liberi per il 9-10 del primo tempino. La partita è corretta ma fisica, i duelli sono forse più belli di tutto il resto e coach Cioni torna ad avere canestri grazie a Villaruel che prova ad allungare con 5 punti: 17-12. Broni, grazie anche alla zona, rientra ed a metà, dopo la tripla di Ruffini, si va sul 30-29. Dopo l’intervallo i presagi non sono buoni visto che in rapida successione Merisio, Manetti e Miscenko commettono il loro terzo fallo. C’è nervosismo, Ruffini trova un altro gioco da 3 punti per il 39-37 ma nessuna delle squadra riesce a scappare, tanto che al 30’ siamo 44-42. Nell’ultima frazione Castellani inizia a metterla e l’Use Rosa ha la prima, seria possibilità di chiuderla sul 54-49 ma già qui qualche scelta non è felicissima e nessuno segna se non Moroni per il 54-52. All’8’ ecco un altro possibile incrocio della partita con Merisio che, dall’arco, trova il 59-54. Segna Bocchetti il 59-56 e, sull’azione successiva, Manetti cattura il rimbalzo ma sbaglia da sotto, una cosa che a giocatrici come la ex Bocchetti non puoi concedere tanto che, con una tripla spettacolare, impatta a 59. La Scotti sbaglia, Merisio commette il quinto fallo e, a 11 secondi dalla sirena, Broni trova il varco in area ma Moroni sbaglia da sotto un facile appoggio: supplementare. Villaruel e Manetti illudono ma ecco un parziale di 0-5 che rimette tutto in equilibrio. A 50 secondi dalla fine, sul 65-64, Stoichkova è protagonista di un’azione difensiva perfetta, recupera la palla e passa la metà campo. I secondi trascorrono fino a quando la bulgara non cerca una conclusione da lontanissimo non trovando il canestro. Magagnoli chiama minuto a 14 secondi dalla sirena, Marciniak non sbaglia ma restano altri sette secondi. Stavolta è coach Cioni a fermare il gioco ma, alla ripresa, Ruffini penetra senza trovare né il canestro né il fallo. Vince Broni 65-66.

65-66

dts USE ROSA SCOTTI

Castellani 10, Stoichkova 6, Merisio 9, Manetti 13, Miscenko 8, Ruffini 8, Patanè, Avonto, Villaruel 11, Antonini, L’Ala ne. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti) LOGIMAN BRONI

Moroni 18, Bocchetti 13, Bonvecchio 4, Labanca 1, Coser 11, Carbonella ne, Ianezic 8, Marciniak 8, De Pasquale 1, Grassia 2, Ferrazzi ne. All. Magagnoli (ass. Andreoli/Turicci) Arbitri: Licari di Marsala e Ribera di Bagheria Parziali: 9-10, 30-29 (21-19), 44-42 (14-13), 59-59 (15-27), 65-66 (6-7)

