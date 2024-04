Violenza sulle donne, nuovo caso nel Cuoio

I carabinieri di San Miniato, nell’ambito del contrasto alla violenza di genere, hanno denunciato alla Procura della Repubblica una persona. Nello specifico, i militari – nei giorni scorsi, nel comprensorio territoriale di competenza – hanno ricevuto una segnalazione, in ordine a reiterate condotte violente, sia fisiche che psichiche, subite da una vittima. I carabinieri, quindi, hanno provveduto, per i fatti appresi, con una denuncia in stato di libertà nei confronti del presunto autore.