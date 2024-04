"Voto di scambio a Volterra, Cdx fa casting tv nella sede elettorale": la denuncia di Danti

Quello che sta accadendo a Volterra è abbastanza inquietante.

Oggi, nella sede della lista vicina al centrodestra denominata furbescamente “Coalizione civica”, si fanno dei casting e dei provini per future produzioni televisive. E chi organizza tutto questo? La candidata sindaca per le prossime elezioni di giugno Francesca Giorli, che lavora nel settore cinematografico ed è location manager.

In una sede politica, provini di lavoro? In piena compagna elettorale? Non è uno scherzo, e si può benissimo configurare, un tentativo di voto di scambio. Così si cercano facili consensi elettorali? Al peggio non c’è mai fine!



Dario Danti

Segretario regionale di Sinistra Italiana Toscana

Assessore alla Cultura del Comune di Volterra