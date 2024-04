Anniversario della Polizia, cerimonia a Siena a 172 anni dalla fondazione

La Polizia di Stato celebra il 10 aprile, il 172° anniversario della fondazione.

Il programma prevede alle 9.30, la commemorazione dei Caduti con deposizione di una corona di alloro del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza da parte del Questore Pietro Milone al Cippo dei giardini de “La Lizza”, a Siena.

A seguire, la cerimonia vera e propria, che si svolgerà, alle 11.00, presso il Teatro dei Rinnovati in piazza Il Campo, alla presenza del Prefetto Matilde Pirrera, delle più alte Autorità cittadine e di un nutrito gruppo di studenti in rappresentanza di 4 scuole senesi e della provincia.

Saranno, inoltre, presenti tutte le componenti della Polizia di Stato della provincia e l’ANPS.

Anche quest’anno il tema dell’anniversario è “Esserci Sempre”, ad esaltare di nuovo l'impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso.

Per la circostanza, saranno esposti alcuni mezzi in dotazione alla Polizia di Stato.

Nel corso della cerimonia saranno conferiti i riconoscimenti al personale della Polizia di Stato di tutta la provincia senese che si è distinto in risultati significativi conseguiti nelle attività operative.

Fonte: Questura di Siena