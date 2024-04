Flying Donkeys, tre partite e tre vittorie per gli empolesi

La squadra di Coach Stefano Carboncini a cavallo della Pasqua, in tre partite colleziona 3 vittorie, riportandosi al terzo posto nella classifica del girone C.

Partiamo dal 3 Marzo, con la partita casalinga contro i Gufi Parma.

C’è un po' di preoccupazione a causa delle numerose defezioni: 2 linee contate, in pista, anche se anche i Gufi sono ridotti ai minimi termini, mancando anche di allenamenti, a causa dei gravi problemi alla loro pista, dovuti allo scoperchiamento della copertura dopo una tromba d’aria, a Soragna.

I Parmensi hanno voluto comunque onorare la giornata di campionato con la loro presenza, anche se in grado di fare solo poco più, che da “sparring partner”.

Ne consegue una partita che è poco più di un allenamento, dove tutti (eccetto ovviamente i portieri), realizzano punti.

Il più prolifico, Matteo Carboncini, con ben 7 goal, e 3 assist, segue Pazzaglia, con 1 goal e 3 assist, Tommy Viti, con 3 goal, Simonelli con 2 goal e 1 assist, il giovanissimo Giorgetti con 4 goal, l’inossidabile Mario Milcik, con 2 assist, Rodio, con 1 goal e 1 assist, e infine Bonvissuto con 1 assist, per un totale di 18 a 0, visto che anche il portiere Bagni ha fatto buona guardia, meritandosi di giocare tutta la partita, lasciando a riposo il più esperto Benozzi, che però dalla panchina mandava utili consigli al più giovane compagno.

Ben diverso l’andamento della partita del 17/03/2024, a Camaiore, dove un Empoli arrivato in piene forze, fatica a

entrare in partita, subendo un 1-2 perentorio da parte dei giovani del Viareggio:La squadra versiliana va in vantaggio per 1 a 0 dopo poco meno di 2 minuti, su azione personale di Sarasso, il raddoppio da parte dello stesso Sarasso, arriva dopo meno di 5 minuti di gioco. Dopo una penalità contemporanea (l’empolese Elia Bertini , e Tommaso Bellè per Viareggio), due goal, il primo di Capitan Cecchi su azione personale (-6 dalla fine del primo tempo), il secondo di Pazzaglia, su assist di Milcik dopo meno di un minuto, rimettono in pari lo score (2 a 2), e a poco meno di 2 minuti dalla fine del primo tempo, Empoli spreca la possibilità di portarsi in vantaggio, con in panca puniti il viareggino Bacci per colpo di bastone.

Nel secondo tempo si vede ancora molto equilibrio in campo, e il giovane portiere Mercuri dopo 9 minuti di gioco sostituisce Benozzi davanti alla gabbia Empolese.

A 7.37 dalla fine, Milcik sfrutta la sua esperienza, portando in vantaggio la sua squadra con un goal di rapina, (3 a 2 Empoli), poco dopo lo stesso giocatore viene mandato in panca puniti, per un presunto fallo di ostruzione, ma Viareggio non sfrutta l’opportunità.

A poco meno di tre minuti dalla fine l’arbitro alza il braccio ravvisando un fallo del Viareggino Mastroianni Lazzoni, Empoli toglie il portiere, e gli ultimi minuti scorrono con i giocatori Biancocelesti che si passano il disco, senza tentativi da parte degli avversari di riconquistarlo, fatto inspiegabile, perché il rischio di prendere goal in 4 contro 5 non sarebbe stato maggiore di un 3 contro 4, e l’atteggiamento rinunciatario ha escluso qualunque

possibilità di trovare il pareggio per qualche errore degli empolesi.

Risultato finale, 3 a 2 per Empoli.

Come ormai è tradizione, un derby Toscano bello e combattuto, stavolta vinto dai Flying Donkeys.

07/04/24, Empoli-Ferrara, partita difficile il cui esito era tutt’altro che scontato, ha visto un Empoli concentrato e motivato, e un portiere Benozzi deciso a festeggiare il suo 22 esimo compleanno con una grande prestazione, nonostante una settimana di febbre.

I ritmi sono subito alti, con più occasioni da ambo le parti, portieri protagonisti, ma l’incolpevole goalie Ferrarese Fergnani nulla può dopo circa 4 minuti, contro lo splendido tiro al volo di Michi, perfettamente pescato in corsa da Errico, con un assist preciso di rovescio (1 a 0 Empoli).

Successivamente Empoli spreca un Power play, ma trova il raddoppio con un’azione simile al primo goal, anche se cambiano i protagonisti, a segnare è Simonelli, su un bell’assist di Giorgtti (2-0 a 04.09 min.dalla fine del primo tempo).

Come ci si poteva aspettare, Ferrara inizia il secondo tempo con grande velocità e decisione, e mentre l’Empoli ancora con la testa è nello spogliatoio, dopo 15 secondi di gioco, Capitan Loss accorcia le distanze, su assist di Zabbari.

Il gioco i fa più duro, e dopo una penalità per parte non sfruttata, Capitan Cecchi suona la carica per Empoli, con un bell’assist a Giorgetti, che non si lascia pregare, e segna (min.14.05 3 a 1 Empoli).

Ferrara non demorde, e torna ad accorciare le distanze con Zabbari, su assist di Mollica (min.8.58, 3 a 2), e sulle ali dell’entusiasmo trova il pareggio, con Mainetti su assist di Fabbri (vogliamo precisare che sia Mollica, che Mainetti, tra i protagonisti della rimonta Ferrarese, militano tra le fila dell’Under 18 Empolese, dimostrando che l’amicizia non penalizza l’agonismo tra atleti in squadre opposte, min.07.52, 3 a 3).

Ma è il momento di Matteo Carboncini, che sale in cattedra, e prima riporta in vantaggio Empoli su splendido assist di Capitan Cecchi (4 a 3 a 7 min. dalla fine), e poco dopo offre a sua volta l’assist al goal di Giorgetti (5 a 3, 5,54 dalla Fine, in Power play).

A 3.44 dalla fine, l’arbitro ravvisa un fallo di Simonelli, ma Carboncini, trasforma l’opportunità di Ferrara di accorciare le distanze, in un ulteriore allungo di Empoli, rubando un disco alla linea Power play, e involandosi verso la porta tutto solo (6 a 3, min. 03.01 dalla fine -ND, il goal verrà erroneamente assegnato a Giorgetti-).

Ferrara prova a togliere il portiere senza ottenere risultato, anche se in parità numerica, a 1,04 dalla fine, accorcia a -2, con Loss, su assist di Zabbari (6-4).

Dopo l’ultimo ingaggio Empoli non rischia più niente nell’ultimo minuto, anche se con Ferrara non si è mai sicuri, ma al fischio finale è il momento di festeggiare la bella giornata del portiere Benozzi, e i tre punti importantissimi, soprattutto in vista dei prossimi difficilissimi incontri, in trasferta a Bomporto, e in casa contro Forlì.

Fonte: Ufficio Stampa