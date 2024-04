Fucecchio si presenta: un video per promuovere il territorio

I video emozionali sono uno strumento sempre più utilizzato per promuovere un'attività o un territorio. Lo sanno bene gli esperti di marketing turistico, che utilizzano droni e tecniche sempre più evolute per realizzare video in grado di catturare l’interesse dei turisti e invitarli a raggiungere nuove località da scoprire.

È per questo che l’amministrazione comunale di Fucecchio, con il supporto e la collaborazione delle associazioni Pro Loco Fucecchio e Fucecchio Turismo, ha progettato un video che – grazie alla presenza dell’attrice Carlotta Rondana - racconta i luoghi più affascinanti della città.

L’attrice interpreta il ruolo della turista che è alla ricerca di un borgo della Toscana minore, fuori dalle rotte del turismo di massa, per scoprire paesaggi inaspettati e luoghi che conservano ancora la bellezza e l’autenticità di un tempo.

“Ho pensato di coinvolgere un’attrice per dare profondità alle immagini e rendere più empatico il video. Questo video sarà pubblicato e sponsorizzato sui principali canali social, sarà inviato alle agenzie di incoming e utilizzato all’interno delle principali fiere di settore in Italia e all’estero per promuovere la nostra città”.

Un video cartolina, insomma, che svela angoli nascosti del centro storico come la sede dell'associazione Palio e le stanze del giornalista Indro Montanelli, fino agli interni delle torri del castello medievale. Particolare attenzione è stata riservata anche al racconto del territorio circostante e del Padule di Fucecchio, per scoprire tutto il fascino di scivolare sull’acqua a bordo degli storici “barchini”, fino al racconto delle manifestazioni storiche come l'Infiorata o il famoso Palio delle Contrade.

Carlotta Rondana è una attrice di cinema e teatro molto attiva anche come autrice, ha recitato nella serie tv “Immaturi”, nel film “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek

“Sono stata molto felice di essere stata contattata dall’assessore Cei, ho avuto la possibilità di girare e quindi di scoprire una città che non conoscevo e che mi ha veramente emozionato. L’esperienza in barchino, guidato dal sindaco di Fucecchio che ha fatto da Cicerone per raccontarmi quei luoghi, ad esempio, resterà senz’altro nel mio cuore, come anche la gastronomia e la simpatia delle persone che ho incontrato”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa