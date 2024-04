Gioco d'azzardo, Fucecchio maglia nera nell'Empolese Valdelsa: i dati

Fucecchio maglia nera, Montespertoli 'libera'. Parliamo del gioco d'azzardo, di cui sono stati raccolti i dati a livello di spesa in ogni comune dell'Empolese Valdelsa, calcolando anche pro-capite quanto viene investito.

Nella sola città metropolitana di Firenze gli ultimi dati disponibili dicono che si sono spesi in gioco d’azzardo 1.804.931.109,47 euro, quasi 2 miliardi di euro, che corrispondono a 1.828,22 euro pro-capite (Fonte Agenzia Dogane e Monopoli. (2023). Libro Blu 2022. Roma: ADM).

Gli effetti della proliferazione del Disturbo da gioco d’azzardo (DGA) non sono riducibili alla salute del singolo individuo ma comportano effetti dirompenti sull’economia dei nuclei familiari e sulle relazioni all’interno delle comunità, isolando l’individuo e talvolta portando a gravi condizioni di marginalità socio-economica. In altri termini questo fenomeno produce disgregazione sociale.

Una disgregazione che colpisce anche i Comuni dell’Empolese Valdelsa dove i valori di spesa arrivano anche a 2.312 euro a testa e che non risparmia nemmeno i Comuni più piccoli. I dati più eclatanti riguardano Fucecchio e Montelupo, il primo per il record, il secondo perché sfiora i 2mila euro pro capite. In positivo invece Montespertoli, dove 'soli' 559 euro a testa sono stati dedicati al gioco d'azzardo. Ovviamente, la media non fa il conto di chi non gioca: se qualcuno non gioca, ci sarà qualcun altro che prende anche la sua quota. Questo è il dato che deve far riflettere. Vediamo la tabella.

Raccolta 2022 / Raccolta pro capite

Fucecchio 52.638.696.84 / 2.312,37 €

Montelupo Fiorentino 28.213.728.62 / 1.983,25 €

Vinci 26.400.602.38 / 1.811,49 €

Capraia e Limite 14.183.776.28 € / 1.799,74 €

Castelfiorentino 31.159.826.99 € / 1.794,51 €

Empoli 84.095.871.92 € / 1.737,63 €

Cerreto guidi 18.679.605.93 € / 1.730,55 €

Certaldo 19.992.974.74 € / 1.291,29 €

Montaione 4.183.610.15 / 1.195,66 €

Gambassi Terme 5.499.498.66 / 1.147,88 €

Montespertoli 7.400.819.83 / 559,14 €

A Empoli è stato attivato uno sportello di ascolto e orientamento, disponibile sia fisicamente che online. Trovate qui tutti i riferimenti.