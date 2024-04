Giovani ambasciatori della natura: il consiglio comunale dei ragazzi di Altopascio fa visita alla Riserva naturale del Sibolla

Giovani alla scoperta dei tesori della Riserva Naturale del Lago di Sibolla: una mattinata per conoscerne l’ecosistema e il giusto modo per tutelarlo. Lo scorso sabato, il consiglio comunale dei ragazzi di Altopascio ha fatto visita alla zona protetta a due passi dalla cittadina del Tau, scoprendone l’ecosistema e le bellezze naturali. Accompagnati dalla guida ambientale Francesca Ugolini, dagli educatori Giacomo Ramacciotti e Lucrezia Rugai e dall'assessore alla pubblica istruzione Valentina Bernardini, i quattordici giovani consiglieri si sono immersi nella bellezza e nella ricchezza dell'ecosistema della zona protetta.

Durante la visita, i ragazzi e le ragazze hanno avuto l'opportunità di esplorare i preziosi habitat della riserva, ammirando le fioriture dei narcisi dei poeti e l'animata vita degli uccelli presso la garzaia, che ospita migliaia di nidi di aironi e ibis. Un’occasione per comprendere l'importanza della tutela rigorosa di aree così ricche di biodiversità, sia per il loro valore intrinseco che per i benefici che apportano alla comunità. Durante l'incontro, è stato inoltre approfondito il quadro giuridico, gli istituti di protezione e le regole di comportamento che regolamentano la conservazione di questi tesori naturali.

Al termine della visita, i giovani hanno ricevuto un attestato di partecipazione all'attività formativa, assumendo l'impegno di promuovere attivamente l'area protetta tra i cittadini di Altopascio e venendo riconosciuti come “ambasciatori del Sibolla”.

Il Consiglio Comunale dei Giovani è composto da Gabriele Ferlizzo, presidente, e Gemma Carrara, vicepresidente, insieme a Giovanni Bertini, Paride Biagi, Francesco Borselli, Aurora Castellini, Jacopo Cecchi, Gabriele Dervishi, Antonio Di Napoli, Arturo Dini, Romina Dragotti, Mattia Ferlizzo, Matteo Frosinni, Rei Guberja, Dylan Marrone, Leonardo Seghieri e Vanessa Tuga.

Fonte: Ufficio Stampa