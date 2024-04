Interruzione elettrica programmata agli impianti Radio Lady e SeiSei Vintage: ascoltaci su internet e in Dab+

Doppia interruzione elettrica alle antenne di Radio Lady 97.7 e SeiSei Vintage di via Pietramarina a Capraia e Limite, che comporteranno disagi per i nostri ascoltatori in Fm.

Domani, martedì 9 aprile, e giovedì 11 aprile, dalle 9 alle 16 sono attesi lavori sugli impianti Enel che porteranno a possibili interruzioni delle trasmissioni in modulazione di frequenza.

Non preoccupatevi: per rimanere in ascolto delle nostre frequenze, potete seguirci così

Radio Lady è in Dab+ (canale 11B, Toscana Dab) e in streaming audio sul sito radiolady.it e dalla app scaricabile su Google Play e Apple Store.

Anche SeiSei Vintage è in Dab+, sul sito seiseivintage.it e sull'App.