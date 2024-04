Io mangio sano, a Villa Reghini secondo incontro con la dottoressa Ilenia Giunti

Il Comune di Vinci promuove "Io mangio sano", il progetto dedicato all'informazione sulle buone abitudini e sui corretti comportamenti alimentari nelle diete dei bambini.

Mercoledì 10 aprile, dalle 17.30 alle 19.30, è in programma il secondo incontro, dedicato alle "Difficoltà di mangiare: conoscere e affrontare i disturbi nel comportamento alimentare", condotto dalla dottoressa Ilenia Giunti, dirigente medico psichiatra-psicoterapeuta dell'unità funzionale complessa Disturbi Alimentari dell'Ausl Toscana Centro, con sede a Empoli.

Come il primo, che si è svolto lo scorso 25 marzo, anche questo si tiene nella sala Frammartino di Villa Reghini, in Piazza della Pace a Sovigliana.

"L’incontro apre un focus su un problema importantissimo, quale quello del disturbo alimentare, che coinvolge la popolazione abbassando l'età dei ragazzi. È importante anche la sensibilizzazione dei genitori su questo tema, per aiutarli a comprendere meglio come aiutare i propri figli, in caso di difficoltà", ricorda, Chiara Ciattini, assessora alla pubblica istruzione del Comune di Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa