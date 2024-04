Meeting Special Olympics, tante medaglie per Aquateam Nuoto Cuoio

Ieri, domenica 7 aprile, si è svolto a Livorno lo storico Meeting "Zenith in Onda" dedicato agli atleti nuoto della Special Olympics. Finalmente una bellissima occasione in Toscana anche per gli iscritti a questa prestigiosa federazione!

L'impeccabile organizzazione della Zenith ha messo in acqua tantississime squadre provenienti da tutta la Toscana. Asd Aquateam Nuoto cuoio porta ai blocchi di partenza 12 atleti:

Giulio Bachi di CAstelfranco di Sotto

Giulia Campigli di Fucecchio

Maya Caruso di San Miniato

Giuseppe Crescenti di Montopooli v/Arno

Marco Del Vivo di Castelfranco di Sotto

Federico Fadda di S. Croce sull'Arno

Riccardo Gazzarrini di San Miniato

Simone Marchiori di Castelfranco di Sotto

Marco Paciello di Pontedera

Lorenzo Vannucci di San Miniato

Diego Ventavoli di Pontedera

Sebastian Zamfiroiu di Montopoli v/Arno

Le prestazioni in acqua sono state magnifiche: tutti hanno ricevuto la medaglia. Per alcuni era la prima esperienza di gara ed è stata affrontanta con coraggio e controllo della situazione.

Questa è la medaglia più preziosa che si sono messi al collo! I più esperti si sono presi cura dei più piccoli e questo ci ha dimostrato ancora di più che siamo una grande bella squadra

I nostri atleti sono stati davvero fantastici.

I nostri ringraziamenti vanno a loroche con la loro determinazione sono davvero un esempio per tutti Grazie ragazzi!

Fonte: Aquateam Nuoto Cuoio