Use Scotti Rosa, coach Cioni: "Il ko brucia, ma ora guardiamo avanti"

Inutile girarci troppo intorno, brucia parecchio. Anche il giorno successivo alla sconfitta al supplementare con Broni, in casa Use Scotti Rosa l’obiettivo è sempre quello di superare gli effetti del ko che, più che sul traguardo finale dei playoff, incide su quella che sarà la posizione finale e, di conseguenza, in griglia. Fermo restando il valore della squadra pavese, le tante, troppe occasioni sprecate sono le cose più difficili da digerire. “L’abbiamo regalata – attacca coach Alessio Cioni – ci sono state due sliding doors importanti. Una nei tempi regolamentari ed una nel finale del supplementare. Sono stati due episodi sfortunati, un’incomprensione sul tempo ed un errore sul quale poi loro sono stati bravi a trovare una tripla importante. L’abbiamo regalata due volte ma c’è poco da fare. Peccato, perché per noi erano due punti molto importanti”.

“Ci restano due partite ed almeno una la dobbiamo vincere – prosegue – al di là di questo, visti anche gli altri risultati, battere Broni ci avrebbe dato il sesto posto mentre ora dovremo sudare ancora due partite piazzandoci poi settime o ottave. Dispiace anche perché, episodi a parte, abbiamo giocato una buona gara, pur con Patanè ai minimi termini per un problema alla schiena che le ha impedito di lavorare in settimana. Ha giocato stringendo i denti ma purtroppo non era in condizione. Contro una squadra forte come Broni avremmo meritato di vincere, cosa che poi non è accaduta per quei due episodi sfortunati”. Un ko che costringerà lo staff tecnico a lavorare in settimana non solo sulle gambe ma anche sulla testa delle giocatrici. “Questo un po’ mi preoccupa – chiude – non dobbiamo portarci dietro le scorie di questa partita che dal punto di vista della prestazione è stata nettamente superiore a quella prima di Pasqua con Torino. Dovremo essere forti mentalmente e la squadra ha le caratteristiche per riuscirci”.

Il calendario propone all’Use Scotti Rosa due partite: sabato sul difficile campo della capolista Derthona e quello successivo in casa con Basket Roma, ultima di campionato. La qualificazione ai playoff passa o per una vittoria o, se non dovesse arrivare, in base ai risultati altrui. Comunque finisca una cosa è chiara: la sconfitta di domenica è sì dura da digerire, ma non deve far dimenticare che arrivare ai playoff in un girone di questo livello tecnico è sicuramente un risultato importante. Guai dimenticarlo.