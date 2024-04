Verdemura Lucca raggiunge 21mila presenze: "Polo straordinario di conoscenza"

Si chiude l’edizione dei record di Verdemura, la mostra di giardinaggio e del vivere all’aria aperta, che ha portato a Lucca un pubblico senza precedenti (21mila presenze) proveniente da tutta Italia ed anche dall’estero. Tanti visitatori anche allo stand dell’ufficio Ambiente del Comune di Lucca, allestito presso il Baluardo di San Regolo per promuovere ed illustrare i dettagli del progetto ‘Le scuole verdi di Lucca’.

"Siamo stati tutti testimoni in questi giorni – dichiara l’assessore all’ambiente Cristina Consani - della stima e l’interesse per un evento che fa della sostenibilità e del green i suoi valori cardine. Una mostra di giardinaggio che rappresenta vero motivo di orgoglio per tutto il territorio lucchese. Questi tre giorni hanno ancora una volta trasformato le Mura lucchesi in un polo straordinario di conoscenza e di piacere green a tutto tondo. E’ stata l’occasione per confrontarsi con tanti esperti, professionisti e appassionati e per promuovere alcuni dei progetti più virtuosi dell’amministrazione in merito ai temi della sostenibilità e tutela ambientale, come ‘Le scuole verdi di Lucca’".

"A questo proposito – prosegue – tengo personalmente a ringraziare l’ufficio Ambiente del Comune di Lucca che ha allestito e presieduto lo stand dedicato presso il Baluardo San Regolo per tutta la durata dell’evento. Il progetto ‘Le scuole verdi di Lucca’ è stato presentato nell'ambito del ‘Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano’ e sviluppato in collaborazione con la collega Simona Testaferrata. Per la prima volta il Comune di Lucca ha infatti coinvolto attivamente gli istituti del territorio, portando l’educazione ambientale nelle scuole con un percorso totalmente gratuito che si pone come obiettivo la promozione della coesione sociale e dei rapporti intergenerazionali, attraverso la costruzione di un patrimonio di memorie ed immaginari condivisi tra adulti e bambini. Il progetto prevede percorsi di formazione e l’elaborazione di vere e proprie mappature dell’ambiente, cercando così di sviluppare insieme alle nuove generazioni una lettura maggiormente consapevole rispetto alle relazioni umano-vegetale".

"Una iniziativa – conclude - che siamo certi potrà rappresentare una base solida per l’educazione ambientale della collettività. Fornire informazioni, nozioni e soprattutto consapevolezza alle nuove generazioni è il miglior regalo che possiamo fare a noi stessi ed all’ambiente che ci circonda per il futuro. Grazie ancora a tutti i presenti ed ovviamente a Lucca Crea per la consueta competenza e passione messe in gioco".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa