Vinitaly, il Consorzio Chianti porta 300 etichette a Verona

Un nuovo bancone istituzionale che ospiterà la cifra record di 300 etichette. Un grande quadrilatero, concepito come un monumento al vino Chianti, in cui ogni faccia sarà dedicata alle quattro categorie di produzione della Denominazione: Annata, Superiore, Riserva e Vin Santo. È una delle grandi novità degli stand del Consorzio Vino Chianti per la 56esima edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 14 al 17 aprile.

L’area istituzionale, è stata completamente ridisegnata e concepita come il cuore pulsante dello stand, con elementi grafici e narrativi in stile Chianti, immediatamente riconoscibili e fruibili dal pubblico. Il bancone ospiterà ben 108 etichette di Chianti Annata, 90 etichette di Chianti Riserva, 43 etichette di Chianti Superiore e 60 etichette di Vin Santo del Chianti, per un totale di 301 etichette.

La rappresentanza del Consorzio Chianti sarà nel padiglione 9, stand C11 e C12, con una superficie totale che sfiora i 300 metri quadri dedicata alla Denominazione e alle aziende partecipanti.

L’area espositiva sarà grande come non mai e ospiterà più di 30 aziende, ognuna con una propria postazione. Inoltre sarà presente per la prima volta una esclusiva “Chianti Lounge” brandizzata e personalizzata al servizio delle aziende espositrici e del Consorzio per incontrare ospiti e visitatori.

Spazio anche per i consorzi di sottozona, il Consorzio Chianti Colli Fiorentini ed il Consorzio Chianti Colli Senesi, entrambi presenti con una propria area istituzionale dedicata e di rappresentanza.

Fonte: Consorzio Vino Chianti