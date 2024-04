Walter Scancarello presenta 'Certi uomini' nella sua Castelfranco

Storie di uomini solitari e insoddisfatti che si trovano a scommettere in nuove, improbabili e talvolta impossibili storie d’amore, nel tentativo di emergere dal grigiore di una vita anonima che si ripete sempre, inesorabilmente, uguale a se stessa. Il tutto ambientato in luoghi e città diverse del nostro paese - tra cui anche Castelfranco di Sotto - che fanno da sfondoalle vicende dei personaggi, alle loro vie, alle loro relazioni.

Sono questi gli ingredienti della nuova raccolta di racconti di Walter Scancarello, autore di origine Castelfranchese che venerdì 12 Aprile, alle ore 18.30, presenterà,presso la Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto"Certi Uomini (e altre donne)” nell’ambito della rassegna “I Nostri Autori”.

Se siete amanti del genere racconto e della letteratura intesa come mezzo privilegiato per indagare e conoscere l’animo umano, questo è l’appuntamento che fa per voi.

L’evento fa parte della rassegna che prevede un incontro al mese per conoscere gli autori e le autrici del nostro territorio. L’incontro sarà introdotto dall’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini, Sarà inoltre presente l’autore che dialogherà con Fabrizio Nelli e Giarcarlo Nanni, altri due castelfranchesi doc.

La presentazione sarà arricchita dalle letture tratte dal libro a cura del Gruppo Teatrale Four Red Roses.

Walter Scancarello nasce a Castelfranco di Sotto nel 1972, attualmente è bibliotecario all’Università di Firenze. Ha pubblicato saggi di bibliografia, critica letteraria e racconti sulle riviste «Erba d’Arno» e «Nuovi Argomenti», è curatore di diverse opere tra cui Dacia Maraini. Bibliografia delle opere e della critica (1953-2014).

Per informazioni

Biblioteca Comunale: Tel. 0571/487260 oppure 487263

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa