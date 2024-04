Accoltella due persone durante una lite, arrestato un 40enne

Un uomo è stato arrestato ad Arezzo con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato due connazionali tunisini ai Giardini Porcinai durante una lite avvenuta domenica sera. Uno dei giovani feriti, colpito agli organi vitali, è ancora in prognosi riservata. L'altro, che aveva cercato di intervenire come paciere, è stato ferito a una mano. Il sospettato, un 40enne, è stato individuato grazie alle indagini della squadra mobile. L'episodio si è verificato quando il giovane ora in ospedale passeggiava con una ragazza e ha incrociato l'aggressore con cui c'erano dissapori. Dopo una breve lite, l'uomo ha colpito con coltellate l'addome del giovane e ha tentato di ferire anche il terzo intervenuto. L'arrestato è attualmente detenuto nel carcere di Prato in attesa del processo.