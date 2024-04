Al via il cantiere per la realizzazione del terzo lotto della Scuola Margherita Hack

Un investimento di oltre 3.800.000 € per realizzare il completamento del progetto “La Scuola nel Parco”; le risorse arrivano a Montelupo grazie ai fondi Next Generation UE.

In questi giorni è stato consegnato all’azienda il cantiere per la realizzazione della scuola Margherita Hack e a brevissimo partiranno i lavori.

Giunge così a compimento un ambizioso progetto che ha riguardato la strutture scolastiche.

“Educare nel bello” è la filosofia che da oltre venti anni è condivisa dalle amministrazioni che si sono succedute a Montelupo Fiorentino e che ha portato nel 2010 ad avviare l’ambizioso progetto della “Scuola nel Parco”, poi intitolata a Margherita Hack.

Nel 2020 è stato inaugurato il secondo lotto e ora si procede alla realizzazione del terzo che ospiterà un nido d’infanzia (0 – 3 anni) e una scuola per l’infanzia (3 - 6 anni).

L’idea base del progetto, sviluppato assieme alla Direzione Didattica, all’attuale gestore del nido d’infanzia comunale Madamadorè e alla coordinatrice pedagogica dell’ente Jessica Magrini, è quello di favorire la consequenzialità dell’utilizzo degli spazi.

La superficie complessiva dell’area dell’intervento, compresa la parte già realizzata, è di 10460 mq e il nuovo cantiere riguarderà un'area di 5900 mq. Il nuovo edificio si sviluppa su un unico piano fuori terra e la sua organizzazione è stata concepita combinando le esigenze educative-didattiche con i requisiti emersi durante il percorso partecipativo del 2010 e le nuove esigenze emerse dal gruppo di lavoro.

Tutti gli edifici sono il frutto di una progettazione interna, a cura della struttura comunale. Nel 2015 la scuola Margherita Hack è stata inserita dal Corriere della Sera tra le prime 10 scuole in Italia a impatto quasi zero, ciò grazie ad alcune scelte progettuali che ne hanno fatto una struttura ad impatto energetico quasi zero.

Vediamo nel dettaglio quali sono le soluzione scelte:

la progettazione dei volumi segue la morfologia naturale del terreno al fine di non impattare sul paesaggio;

gli edifici sono stati disposti in modo da favorire le esperienze educative all’aperto;

la viabilità è stata organizzata in modo da decentrare gli accessi carrabili (comunque limitati ai mezzi di servizio e di trasporto pubblico), lasciando sostanzialmente “libero” il fronte della scuola, direttamente accessibile dalle percorrenze ciclopedonali, strettamente connesse con le percorrenze esistenti nel Parco dell’Ambrogiana;

i materiali e le tecniche costruttive sono state scelte in modo da realizzare involucri salubri ed efficienti;

l’orientamento degli edifici è stato scelto in modo da ridurre il fabbisogno energetico;

saranno installate sonde geotermiche e pannelli fotovoltaici al fine di rendere la nuova costruzione, così come le altre, autonome da un punto di vista energetico;

è previsto il riuso delle acque meteoriche.

“La scuola Margherita Hack è per noi un fiore all’occhiello, la testimonianza concreta di quanto teniamo a far crescere i nostri ragazzi in ambienti sani, belli e grazie ai quali i bambini possono sperimentare l’importanza dell’attenzione all’ambiente. Un’attenzione che per noi è costante. Nell’arco di un solo mandato siamo riusciti ad inaugurare il secondo lotto e avviare il cantiere del terzo, in situazioni non facili dovute alla pandemia prima e alla difficoltà di approvvigionamento di materie prime dopo.

Mi preme sottolineare che tutto il progetto è stato sviluppato a stretto contatto con la scuola e gli educatori del nido comunale; questo al fine di realizzare ambienti adeguati alle funzioni che dovranno accogliere”, afferma l’assessore alla scuola e vicesindaco Simone Londi.