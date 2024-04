Anche a Montespertoli il ct Spalletti dona pc alle scuole

Luciano Spalletti ha donato sei computer all'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Montespertoli, Firenze

Giovedì 4 aprile scorso, il CT della nazionale, Luciano Spalletti, ha incontrato Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli, la dirigente Sara Missanelli e il direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Alberto Conforti presso gli uffici della segreteria scolastica.

Una bella sorpresa seguita da una donazione all'Istituto Comprensivo di Montespertoli intitolato al Priore di Barbiana, consistente in ben sei computer HP, portatili e completi di caricabatterie, per le studentesse e gli studenti delle scuole montespertolesi. Spalletti non è nuovo a gesti di questo tipo, che ha compiuto anche per le scuole di Certaldo e Montaione.

"Sono grato a Luciano Spalletti - ha dichiarato il Sindaco - per questo gesto di generosità che rappresenta un grande esempio di sensibilità e attenzione verso la nostra comunità . La donazione di questi computer consentirà di incrementare la dotazione tecnologica dell'Istituto comprensivo, un elemento sempre più necessario per le attività scolastiche di oggi".

"Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco - ha commentato Missanelli - davvero un bel gesto di generosità che ci consente di essere sempre di più al passo con i tempi cercando di non lasciare indietro nessuno".