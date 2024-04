Ancora ciak a Lucca: terminate le riprese della serie tv americana "House Hunter International"

Lucca sarà protagonista di una famosissima trasmissione TV americana, che viene seguita in oltre 40 Paesi di tutto il mondo. Sono infatti appena terminate le riprese di una puntata di "House Hunter International". La seguitissima serie vede come protagonisti in ogni episodio coppie di cittadini americani che decidono di trasferirsi all'estero, in questo caso nella nostra città: insieme ad alcuni agenti immobiliari vanno a visitare diversi appartamenti e poi vivono alcuni momenti significativi della località da loro scelta per vivere.

"House Hunters" è un docu-reality statunitense che va in onda dal 1999 e, nel corso degli anni, ha acquisito sempre maggiore fama attraverso la messa in onda sulla rete HGTV (Home & Garden Tv) oltre che essere molto seguito anche in Italia sul canale 56 del digitale terrestre. Le autorizzazioni a girare la puntata lucchese sono state date dall'Ufficio Turismo del Comune di Lucca attraverso lo Sportello Cinema: tra le location scelte, tante strade e piazze del centro storico, ma soprattutto la manifestazione Verdemura, di cui non si sono ancora spenti gli echi del grandissimo successo per l’edizione 2024, definita da Oscar, che complice anche il bel tempo, ha portato sulla cerchia urbana in tre giorni oltre 21 mila tra appassionati e visitatori d'eccezione, quali gli attori Dustin Hoffman e Helen Hunt. E proprio passeggiando per VerdeMura,la coppia protagonista dell'episodio di "House Hunter International" ha acquistato un magnifico limone per la propria nuova casa.

"Una nuova occasione di vetrina mondiale per la nostra città - commenta l'assessore al turismo Remo Santini –. Colgo l'occasione per fare i complimenti a Lucca Crea e a tutto lo staff Gardening per la magnifica edizione della mostra mercato del verde e anche per la collaborazione fattiva legata all'arrivo della famosa trasmissione televisiva americana, che siamo sicuri contribuirà a diffondere la bellezza di Lucca, oltre a mostrarne ancora una volta la grande vivacità".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa