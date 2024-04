Arte nelle Teche, al via la nuova mostra 'Come mi vedono gli altri'

L’arte torna protagonista negli spazi della galleria del parcheggio “Il Campo” con un nuovo ciclo di “Arte nelle Teche”, la rassegna a cura a cura dell’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Siena e realizzata degli studenti del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”. Il titolo della mostra, in esposizione per tutto il mese di aprile, è “Come mi vedono gli altri”, tratto da un celebre brano di Luigi Tenco, che nel testo si interrogava su come come sarebbe potersi osservare dall’esterno.

Il percorso delle opere, inaugurato questa mattina, martedì 9 aprile, insieme agli studenti senesi alla presenza dell’assessore alle politiche giovanili del Comune di Siena Micaela Papi, esplora il tema della percezione di noi stessi e della rappresentazione che ne diamo all’esterno, soprattutto sui social, e che difficilmente ricalca il modo in cui ci vediamo allo specchio. Argomento molto sentito ed affrontato nei mesi scorsi anche sui banchi di scuola, come ha anche spiegato durante l’inaugurazione di questa mattina Carmelo Sapienza, docente della scuola e coordinatore del progetto. Autrici e autori della mostra sono le classi 2A, 2C, 2D, 2E del Liceo artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa