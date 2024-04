Aspettando Leggenda, alla biblioteca dei ragazzi svelati i primi appuntamenti

Tra le molte novità di questa settima edizione di “Leggenda Festival” c’è il villaggio Palazzo Leggenda, dove gli eventi in programma di ‘Aspettando Leggenda’ animeranno i nuovissimi spazi.

Dal 13 aprile al 15 maggio 2024, molti degli incontri, delle letture e dei laboratori di Palazzo Leggenda saranno dedicati agli autori, alle autrici e ai libri del festival. I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze potranno cimentarsi con sessioni di scrittura creativa ispirate ai libri di Stefano Bordiglioni, o divertirsi con esperienze da piccoli detective tratte dai libri interattivi. Inoltre, esploreremo i temi della legalità con giochi cooperativi ispirati alle opere di Carlo Marconi e Sara Loffredi, ospiti di Battiti Leggendari, e scopriremo le piccole invenzioni che hanno cambiato la storia dell'umanità, come la carta igienica e i cerotti autoadesivi. Nel mese di aprile per i più piccolini e le più piccoline, ci saranno letture e attività ispirate ai libri di Elisa Mazzoli e Cristina Petit, e per i più grandi e le più grandi laboratori di divulgazione scientifica e di lettura.

ASPETTANDO LEGGENDA - Di seguito la prima parte del programma, con le attività che si svolgeranno dal 13 al 30 aprile 2024:

sabato 13 aprile, alle 16.15 e 17.30, Baby M-Assaggi con Nasino Nasino. Siete pronti per un’avventura con il vostro nasino? Un pomeriggio in cui saranno proprio gli animali dei libri a giocare al gioco del “nasino nasino”, prendendo spunto dai libri di Cristina Petit e Elisa Mazzoli, amiche e ospiti del Festival. Provare per credere! Appuntamento nella sala morbida di Palazzo Leggenda. Letture e attività per bambini e bambine dai 18 ai 36 mesi di età. È consigliata la prenotazione.

Mercoledì 17 aprile, alle 17, Una torre di storie con Avventure Leggendarie! Questo sarà un evento magico: il Leggenda Festival! E già si respira l'aria di avventura tra gli scaffali della biblioteca. I libri stanno preparando uno spettacolo indimenticabile per tutti i piccoli esploratori. Pronti a tifare per loro? Venite a vivere le emozioni nella Torre delle storie. Letture per bambini e bambine dai 4 agli 8 anni di età.

Si prosegue giovedì 18 aprile con il Circolo di lettura + 14. Leggere Oltre: un’avventura letteraria (e leggendaria) per ragazze e ragazzi. Avete dai 14 ai 17 anni e amate leggere? Allora siete nel posto giusto. Leggere Oltre è un appuntamento imperdibile per tutti i ragazzi e le ragazze che amano immergersi in storie emozionanti e avventurose, e che hanno il desiderio di condividere i loro libri preferiti con altri ragazzi e ragazze appassionati di lettura. Questo appuntamento sarà dedicato alla scoperta dei libri per giovani adulti e giovani adulte degli autori e delle autrici di Leggenda Festival.

Venerdì 19 aprile, alle 17, Scoprire il mondo, Botanicamente. La primavera è arrivata e la voglia di stare in mezzo alla natura si risveglia e allora non perdetevi questo incontro per imparare a riconoscere i più comuni alberi e arbusti del nostro territorio in maniera interattiva e divertente. Un’occasione per prepararsi all’incontro con Stefano Bordiglioni, ospite di Leggenda e autore del libro “Voci dal mondo verde. Le piante si raccontano”. Laboratorio di divulgazione scientifica a cura di Matteo Tamburini, laureato in Scienze Ambientali e Guida Ambientale, adatto ai ragazzi e alle ragazze dagli 8 ai 12 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Domenica 21 aprile, alle 10.30, per Storie della domenica, ecco le Poesie del camminare. In questa biblioteca incantata, i piccoli esploratori e le piccole esploratrici di Palazzo Leggenda si immergeranno in mondi poetici e fiabeschi grazie alle poesie di Carlo Marconi, che ci condurranno a passeggio tra il reale e l’immaginario. Letture per bambini e bambine dai 4 agli 8 anni di età; mercoledì 24 aprile, alle 17, l’appuntamento è con Una torre di storie. Avventure leggendarie! Il conto alla rovescia è iniziato. A breve il Leggenda Festival aprirà le sue porte! Gli scaffali della biblioteca sono già un vortice di eccitazione, mentre i libri si preparano per uno spettacolo indimenticabile dedicato ai piccoli esploratori e alle piccole esploratrici. Siete pronti a tifare per loro? Venite a vivere le emozioni nella Torre delle storie. Letture per bambini e bambine dai 4 agli 8 anni di età.

La prima parte di eventi si chiude sabato 27 aprile, alle 10.30, con Baby M-Assaggi: In viaggio con piedino. La lettura è un viaggio magico che inizia fin dai primi mesi di vita. Vi aspettiamo nella stanza morbida di Palazzo Leggenda per una mattinata in compagnia di storie che invitano i piccoli lettori ad esplorare mondi fantastici e stimolano la curiosità. Letture e attività per bambini e bambine dai 18 ai 36 mesi di età ispirate ai libri di Elisa Mazzoli, ospite del Festival.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI - Per prenotazioni, è possibile telefonare al numero 0571 757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it. Per informazioni, è possibile visitare il sito web della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/ .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa