Botte, minacce, offese e oltre 50 chiamate al giorno: condannato a 14 anni

Un uomo è stato condannato dal tribunale di Prato a 14 anni di reclusione per stalking, maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della sua compagna. Le violenze includevano botte, minacce, offese e oltre 600 tentativi di videochiamata, oltre a 50 telefonate al giorno. La sentenza è stata emessa in seguito a episodi che si sono protratti dal 2016 al 2021, comprese due violenze sessuali nel 2019 e nel 2021. Nonostante il divieto di avvicinamento alla vittima, l'uomo ha continuato a cercare contatto con lei, finendo più volte in carcere per violazione della misura cautelare. La donna ha presentato diverse denunce nel corso degli anni.