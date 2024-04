"Busoni 100", la stagione si chiude con l'Orchestra Città di Grosseto e l'Orchestra della Toscana

Agenda alla mano, la stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni sta per concludersi. In bellezza. Un successo dopo l’altro, una risposta in termini di partecipazione davvero grande. A chiudere questa prima parte delle celebrazioni busoniane saranno due appuntamenti sinfonici: l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” e l’Orchestra della Toscana.

FOCUS CONCERTI - L’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”, diretta da Francesco D’Arcangelo, sarà a Empoli venerdì 12 aprile 2024, al Palazzo delle Esposizioni, alle 21. In questa occasione l’Orchestra eseguirà la “Ouverture-Suite in sol maggiore” TWV 55:G2 di Georg Philipp Telemann. Ideato intorno al 1720, questo brano è noto per la sua originalità rispetto alle composizioni del tempo ed è conosciuto anche con l’appellativo di “Bizarre”. Sul palco, il soprano Daniela Del Monaco interpreterà, invece, “Il tramonto” S 100, poemetto lirico per mezzosoprano e orchestra di Ottorino Respighi su testo del poeta Percy Bysshe Shelley. Ultimo brano in programma: di Pëtr Il'ič Čajkovskij la “Serenata in do maggiore per archi” op. 48, in cui le armoniose melodie d’ispirazione mozartiana si accompagnano a temi popolari russi.

Francesco D’Arcangelo

GLI INTERPRETI - Francesco D’Arcangelo è violoncellista e direttore d'orchestra. Ha studiato violoncello diplomandosi sotto la guida di Ilie Ionescu, perfezionandosi ulteriormente sotto la guida di molti maestri ed esibendosi come solista in formazioni cameristiche ed orchestrali. Parallelamente ha studiato direzione d'orchestra, seguendo numerosi corsi e masterclass. Nel 2013 fonda l’Ensemble Lirico Italiano e Salerno Sinfonietta, recentemente si è esibito con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra ICO 131 della Basilicata con repertori che spaziano da Telemann a Schönberg, passando per Mozart, Verdi e Puccini. È direttore artistico della stagione Salerno Classica e del Concorso di composizione Francesco Mario Pagano.

Daniela Del Monaco

Daniela Del Monaco inizia il suo percorso di studi al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento dove si diploma nell’ottobre 2004; si laurea in discipline musicali - indirizzo Canto - nell’ottobre 2009 con il massimo dei voti e lode e, nel luglio 2014, in discipline musicali - indirizzo Musica Vocale da Camera. Si esibisce in molteplici occasioni come soprano solista e studia e ha partecipato a masterclass con Michael Aspinall, Lella Cuberli, Raina Kabaivanska, Elizabeth Norberg-Schulz, Renata Scotto, Gioacchino Zarrell. Si esibisce come concertista e interprete di opere liriche in ambito nazionale ed internazionale, è docente di Canto presso il Liceo Musicale “Paolo Emilio Imbriani” di Avellino.

La chiusura della stagione è invece affidata all’Orchestra della Toscana: martedì 16 aprile, alle 21, sempre al palazzo delle Esposizioni. Diretta da Erina Yashima e con Martin Owen al corno, l’ORT aprirà il concerto con l’Ouverture da “Der Freischütz” di Carl Maria von Weber. A seguire, il “Concerto n. 2 in mi bemolle maggiore per corno e orchestra” di Richard Strauss. Composto nel 1942, quando Richard Strauss aveva settantotto anni, questo “Concerto” fu scritto in ricordo del padre, Franz, celebre cornista. Ultimo brano in programma la “Sinfonia n. 9 in mi minore, op. 95 – Dal nuovo mondo” di Antonín Leopold Dvořák, uno dei suoi lavori più noti e, più in generale, una delle sinfonie più conosciute e apprezzate di sempre. Si conclude su queste celebri e indimenticabili note la Stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Tante altre iniziative sono previste per i prossimi mesi, sempre nel segno della grande musica e di Ferruccio Busoni nel centenario della sua morte.

Erina Yashima

(Todd Rosenberg Photography)

GLI INTERPRETI - Erina Yashima, classe 1986, ha ricevuto la sua prima lezione di direzione d'orchestra all'età di 14 anni, mentre studiava con Bernd Goetzke all'Institute for the Early Advancement of the Musically Highly Gifted, all'Università di Musica, Dramma e Media di Hannover. Si è poi formata alla Hochschule für Musik "Hanns Eisler" di Berlino. L’anno di svolta è stato per lei il 2015, quando ha partecipato all’Opera Academy verdiana tenuta a Ravenna da Riccardo Muti, divenendone assistente a Chicago. Nel febbraio 2016, è stata nominata Sir Georg Solti Conducting Apprentice presso la Chicago Symphony Orchestra. Direttore assistente della Philadelphia Orchestra, nel 2022 è diventata primo direttore della Komische Oper di Berlino.

Martin Owen

Martin Owen è considerato uno dei maggiori suonatori di corno d'Europa. Debutta nel 2007 come solista al BBC Proms, è stato per dieci anni Primo corno alla Royal Philharmonic Orchestra, nel 2012è stato nominato Primo corno della Berliner Philharmoniker e attualmente è Primo corno alla BBC Symphony Orchestra. È anche Primo corno dell’ensemble di musica da camera californiano Camerata Pacifica e dei britannici Britten Sinfonia e Haffner Ensemble. Oltre ad essersi esibito con le migliori orchestre al mondo, Owen ha lavorato a oltre 300 colonne sonore di film, inclusi film di James Bond, Star Wars, Harry Potter, Il Gladiatore e Pirati dei Caraibi. È membro della Royal Academy of Music, dove è professore di corno, e “visiting teacher” presso istituzioni come la Hans Eisler Berlin, la Maurice André Accademia di Valencia, il Conservatorio di Santiago de Compostela, la USC e la UCLA di Los Angeles.

BIGLIETTI e INFORMAZIONI - Biglietti: 15 euro intero, 12 euro ridotto (Soci Unicoop Firenze, Under 26 e over 65 e associazioni convenzionate), 5 euro Under 18, gratuito Under 6.

Per entrambi i concerti è attiva la promozione per gli abbonati “Porta un amico”: un biglietto gratis per ogni abbonamento sottoscritto.

Per informazioni e acquisto biglietto singolo: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (Piazza della Vittoria, 16; 0571 711122)

Biglietti per singolo concerto acquistabili anche alla Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), da Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19); online su piattaforma Eventbrite: https://www.eventbrite.it/o/centro-studi-musicali-ferruccio-busoni-30392275056

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa