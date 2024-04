Tornano le auto d'epoca sul Circuito stradale del Mugello

Torna questo fine settimana il 'Circuito stradale del Mugello', gara automobilistica di regolarità rievocazione storica di una delle più antiche competizioni d’Italia. La gara originaria (dal 1914 al 1970) si svolgeva in un anello di strade formate dalla S.S. della Futa che unisce Firenze a Bologna e da quella del Passo del Giogo. Su questo percorso si sono sfidati piloti del calibro di Giuseppe Campari, Gastone Brilli Peri, Giulio Masetti, Emilio Materassi, Enzo Ferrari, Clemente Biondetti, Nino Vaccarella, Giovanni 'Nanni' Galli, Gijs Van Lennep, Vic Elford e Arturo Merzario.

L'evento voluto dall’Automobile Club d’Italia, dall’Automobile Club Firenze e dal Club Aci Storico, grazie anche alla collaborazione della Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti, si svolgerà dal 12 al 14 aprile. La competizione è stata presentata questa mattina a Palazzo Vecchio dall'assessore allo sport Cosimo Guccione insieme al sindaco di Scarperia-San Piero Federico Ignesti, Massimo Ruffilli, presidente Automobile Club Firenze e Gino Taddei, presidente della scuderia automobilistica Clemente Biondetti.

Tra i partecipanti, ci saranno Mario Passanante e Alessandro Molgora, equipaggio campione carica del Cige su Fiat 508 C, i siciliani Francesco e Giuseppe Di Pietra, padre e figlio su Fiat 508 C del 1938 - campioni Cige nel 2018 e 2022 - Giovanni Moceri, due volte campione Grandi Eventi, nel 2017 e nel 2019, che sarà navigato da Valeria Dicembre su Lancia Ardea del 1941, i vincitori del Circuito Stradale del Mugello 2022 Alberto Aliverti e Stefano Valente, Alberto Diana e Annalisa Bellante su una Lancia Lambda V serie che al momento conducono la classifica del Trofeo Prove di Media davanti a Mario Passanante e Carlo Beccalossi.

Saranno presenti anche altri pretendenti alla vittoria, regolaristi di lungo corso che gareggiano con auto dal coefficiente che gli potrebbe consentire un exploit. Occhi puntati dunque su Federico Riboldi navigato da Alberto Riboldi su Fiat Balilla 508C della FM Motori, Sergio Sisti navigato da Anna Gualandi su Lancia Lambda Spider Casaro del Classic Team, Roberto Crugnola navigato da Annalisa Mentasti su Fiat 508C, Massimo Zanasi navigato da Corrado Corneliani sempre su Fiat 508C, Gianmario Fontanella navigato Annamaria Covelli su lancia Lambda Casaro della Scuderia Promotor Classic.

"Mi fa piacere che il Circuito stradale del Mugello stia diventando sempre più un appuntamento importante a livello nazionale - ha dichiarato l'assessore Guccione - un evento per gli appassionati ma anche per quanti vorrano vedere bellissime auto percorrere le strade della nostra città".

Tra le novità del calendario 2024 è l’istituzione di un 'Trofeo Gentleman', riservato ai conduttori non presenti nell'elenco prioritari d'inizio stagione o che lo siano stati nelle cinque stagioni precedenti. Tra i pretendenti saranno in gara Alceo Zanotti e Amedeo Guidi su FIAT 1100 TV Trasformabile del Classic Team che cercheranno il risultato al Mugello per assicurarsi il primo posto in ottica di campionato.

Il Circuito Stradale del Mugello 2024 accede anche la sfida tra le scuderie. Gli equipaggi della scuderia campione in carica - il Classic Team - dovranno difendersi dalla Promotor Classic e dalla Scuderia Franciacorta Motori che al Circuito Stradale del Mugello 2024 schierano i propri alfieri di punta. Di prim’ordine il parco auto in gara: all’edizione 2024 figurano modelli come cinque Lancia Lambda (1925, 1927, due del 1928 e 1929) di cui tre carrozzate Casaro, una Bugatti 37 del 1929, una Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929, una BMW 328 del 1939 e una Fiat 514 Sport del 1930.

Il programma del Circuito Stradale del Mugello prevede - venerdì 12 aprile 2024 - l’arrivo dei partecipanti e le consuete verifiche sportive e tecniche degli equipaggi e delle auto in gara. Il quartier generale, anche per questa edizione, sarà al Grand Hotel Mediterraneo.

Durante la prima tappa, prevista sabato 13 aprile, la competizione partirà da Piazzale Michelangelo, in pieno centro storico di Firenze e si snoderà tra le Colline del Chianti. Il percorso toccherà le località di San Polo in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, per poi spingersi fino a Monteriggioni. Nel pomeriggio il percorso toccherà Castellina in Chianti, Greve in Chianti, per poi terminare a Strada in Chianti consentendo agli equipaggi di rientrare liberamente a Firenze.

Lungo il percorso della seconda tappa – domenica 14 aprile – gli equipaggi saranno chiamati a confrontarsi sullo storico tracciato del Gran Premio stradale del Mugello, passando da San Piero a Sieve, Scarperia, dal Passo del Giogo, Firenzuola, dal Passo della Futa e Barberino di Mugello, per terminare al Mugello Circuit con la cerimonia di premiazione.

Info su: https://circuitostradaledelmugello.it/

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa